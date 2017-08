GRAFİKLİ- Telafer operasyonuna doğru -DEAŞ, Musul vilayetine bağlı Türkmen Telafer kentini Haziran 2014'ten bu yana elinde tutuyor -Irak ordusunun her an operasyon başlatabileceği Telafer ilçesi, Kasım 2016'dan beri güney ve batıdan Haşdi Şabi, kuzeyden Peşmerge ve doğudan ise yaklaşık 20 kilometre mesafeden Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri ile tam bir çember altına alınmış durumda -DEAŞ'ın kontrolüne geçtiğinde çoğunluğu Şii Türkmen on binlerce sivilin kaçtığı ilçede, operasyon sonrası İran destekli Haşdi Şabi, Ezidiler ve PKK'nın bölgedeki unsurlarının intikam hissiyle hareket etmelerinden korkuluyor

19 Ağustos 2017 Cumartesi 16:02