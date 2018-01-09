GRAFİKLİ - Terörle mücadele artarak sürüyor

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR/ORHAN ONUR GEMİCİ - Güvenlik güçlerinin adeta "havadaki gözü" görevini gören insansız hava araçlarının uçuş süreleri, 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık 14 kat arttı.

Bu araçlar sayesinde terör örgütlerinin hareket alanını daraltan güvenlik birimlerince geçen yıl 2 bin 308 terörist etkisiz hale getirildi. 2016'da aranan teröristlerden veya üst düzey örgüt yöneticisi olduğu belirlenenlerden 114'ü etkisiz hale getirilirken, geçen yıl bu sayı 125'e yükseldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terör örgütleriyle mücadelesini ülke genelinde sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik korucuları tarafından 2016'da 31 bin 288 kırsal operasyon düzenlenirken, 2017'de bu sayı 51 bin 798'e yükseldi. Güvenlik güçlerince, 2016'da 895, 2017'de ise bin 807 sığınak ve barınak imha edildi.

Teröristlerin Doğu ve Güneydoğu'daki köylü halkı korkutmasının önüne geçilmesi amacıyla köy kontrolleri de sıklaştırıldı. 2017'de 4 bin 436 köy kontrolü gerçekleştirilerek bölge halkının huzur ve güvenliği sağlandı.

Terörle mücadelede insansız hava araçları (İHA) ile insanlı keşif uçakları (İKU) etkin bir şekilde kullanıldı. İnsansız hava araçlarının havada kaldığı süre 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık 14 kat artarak bin 180'den 15 bin 786 saate yükseldi.

Güvenlik güçlerinin adeta "havadaki gözü" olan yerli ve milli teknoloji ürünü İHA ve İKU'larla yapılan keşiflerin ardından terör unsurlarına silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) bomba yağdırıldı. Geçen yıl, 64'ü SİHA'larla olmak üzere 405 terörist İHA'ların kullanıldığı operasyonlarda etkisiz hale getirildi. SİHA'ların kullanıldığı operasyonlarda ayrıca teröristlerin kullandığı 183 sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirildi.

İHA'ların birliklere kazandırılması, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilenlerden dolayı personel eksikliği yaşayan güvenlik güçlerinin terörle mücadelede etkinliğini artırdı.

- 125 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Geçen yıl yürütülen operasyonlarda, 2 bin 308 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince, 2016'da aranan teröristlerden veya üst düzey örgüt yöneticisi olduğu belirlenenlerden 114'ü etkisiz hale getirilirken, geçen yıl bu sayı 125'e yükseldi.

Terör örgütlerine hareket alanı bırakmayan güvenlik güçlerince 2017'de düzenlenen baskınlarda, 19 bin 985'i PKK, 4 bin 884'ü DEAŞ, 70 bin 477'si FETÖ ve bin 373'ü aşırı sol örgütlere üye 96 bin 719 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 30 bin 333'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Düzenlenen operasyonlar sonucu büyük darbe yiyen terör örgütlerince planlanan 2016'da 339, 2017'de ise 697 terör eylemi, istihbarat birimleri ile güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde engellendi.

- Örgüte katılımda büyük düşüş

Yürütülen operasyonlar nedeniyle acziyet içine düşen bölücü terör örgütüne tarihinin en kötü dönemi yaşatıldı. Kaçacak delik bulamayan teröristler güvenlik güçlerine teslim olurken, örgüte katılımda da önemli düşüş yaşandı. Örgüte 2016'da 650 kişi katılırken, bu sayı geçen yıl 138'e geriledi.

Geçen yıl yapılan operasyonlarda, 2 bin 474'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 4 bin 20 silah, bin 481 mayın ve el yapımı patlayıcı, 3 bin 502'si el bombası, bin 880'i plastik olmak üzere 80 ton 155 kilogram patlayıcı madde ve 823 bin 825 adet mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik birimleri, "girilemez" denilen Bestler-Dereler, Şenyayla, Çemçe-Madur, Kutu deresi ve Kösreli bölgeleri, Kato, Herekol, Buzul dağları ile Kazan ve Aliboğazı vadileri ve İkiyaka köyünde geçen yıl terör unsurlarına ağır darbe vurarak buralara üs bölgeleri kurdu.

Aşırı sol terör örgütlerine de başta kırsalda olmak üzere tarihin en ağır darbesi indirildi. Bu kapsamda son bir yılda örgütlerin kırsal mevcudunun yüzde 50'si etkisiz hale getirildi.

DEAŞ terör örgütü başta olmak üzere çatışma bölgeleriyle irtibatlı gruplara yönelik bin 391 operasyonda, 294 terörist etkisiz hale getirildi.