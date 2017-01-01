(GRAFİKLİ) TOKİ, 2016'da 64 bin 822 konut üretti

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "2016 yılı içinde 60 bin konutun yapımını hedeflediğimizi beyan etmiştik. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 2016 hedefimizi yukarı yönde revize ederek, 60 bin rakamını 64 bine çıkardık." dedi.

TOKİ Başkanı Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdare'nin konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlar için "dost eli bir kuruluş" olmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de konut ihtiyacının karşılanmasında devletin neredeyse tek girişimci ve üretici kuruluşu olduklarını anlatan Turan, "Bu kimliğimizle, milletimizin beklentilerini hayata geçirebilmek için önemli bir görevi yürütüyoruz. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır bir 'dost eli' yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Son 13 yılda 757 bin konut ve 8 bin 712 sosyal donatı üretim rakamına ulaştıklarını vurgulayan Turan, "Yaşadığımız hain darbe girişimi ve coğrafyamızda oluşan havaya rağmen 2016 yılı, geçmişi başarılar ile dolu Toplu Konut İdaresi'nin son 13 yılının en yüksek konut üretimini yaptığı yıldır." ifadesini kullandı.

2015 yılının sonunda idarenin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlediklerine işaret eden Turan, şöyle devam etti:

"2016 yılı içinde 60 bin konutun yapımını hedeflediğimizi beyan etmiştik. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 2016 hedefimizi yukarı yönde revize ederek, 60 bin rakamını 64 bine çıkardık. Bu yüksek hedefi yakalayarak bugün 2016 yılında 64 bin 822 sosyal konut üretim rakamı ile milletimize kaliteli ve güvenli konutlar inşa etmenin, güzel şehirlerde yaşama idealine hizmet etmenin memnuniyeti içindeyiz."

- 15 bin emekli TOKİ ile ev sahibi oldu

Turan, emekli vatandaşların konut taleplerini karşılamaya yönelik, arazi üretiminde de yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini kaydetti.

Türkiye'de yaklaşık 10,5 milyon emekli vatandaş olduğunu aktaran Turan, emeklilere dönük "İkinci Bahar" kampanyasıyla, konut projelerinden emeklilere yüzde 25'lik kontenjan ayırdıklarını belirtti.

Turan, "Emekli vatandaşlarımızı Anadolu'da ortalama 250 liradan başlayan taksitlerle ve İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ise 350-400 liradan başlayan taksitlerle uzun vadeli ödeme koşullarıyla yuva sahibi yapıyoruz. Bu yıl 15 bin emeklimizi ev sahibi yaptık. Bundan sonra da her yıl yaklaşık 15 bin emekli vatandaşımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- 2016 yılında 683 sosyal donatı

Sosyal konut üretiminin yanında, kamunun ihtiyaç duyduğu okul, hastane, üniversite, kamu binaları, spor tesisi ve stadyumları da inşa ettiklerini kaydeden Turan, bugüne kadar 8 bin 712 sosyal donatı yaptıklarını vurguladı.

Turan, 2016'da 20 okul, 3 üniversite, 10 yurt, 10 hastane, 135 ticaret merkezi, 69 cami, 13 kamu hizmet binası, 6 sosyal tesis ve bir stadyum inşa edildiğini belirterek, "Diğer uygulamalarımız ile 2016 yılında toplam 683 sosyal donatı inşa ettik. Sosyal donatı yatırımlarımız 2017'de artarak devam edecek." dedi.

- İndirim kampanyasına büyük ilgi

Borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl uyguladıkları yüzde 20'lik indirimin 2016'da da büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Turan, "Kampanyamız kapsamında 17 bin 150 kişi borçlarını kapatarak tapularını aldı. Kampanyaya katılan vatandaşlarımız, ödedikleri 817 milyon 138 bin liranın 512 milyon 894 bin lirasını kişisel tasarruflarıyla kapattı. Bir diğer ifade ile borçlar 'yastık altı' birikimlerle kapatıldı. Bu durum, milletimizin ülkemizin ekonomisine ve geleceğine duyduğu güvenin önemli bir kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- 2017 yılında yeni bir rekor kırılacak

"Milletimize 'iyilik üreten' bir kurum olarak 2017'de de vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vereceğiz" diyen Turan, 2017 yılında 65 bin sosyal konut inşa edeceklerini, bu rakamla 2016'daki hedefi de aşacaklarını bildirdi.