GRAFİKLİ - Yeni kimlik kartlarından alanların sayısı 16 milyona yaklaştı

ANKARA (AA) - MUHAMMED BOZTEPE - Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi ile 2017'de 15 milyon 742 bin 126 kişi yeni kimlik kartını aldı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, çipli kimlik kartları pilot il seçilen Kırıkkale'de 14 Mart 2016'da verilmeye başlandı, 2 Ocak 2017'den itibaren de tüm iller kapsama alındı.

"https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden ve "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek alınabilen kimlik kartına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Güvenliğinin üst seviyede olması nedeniyle herkes tarafından tercih edilmeye başlanan yeni kimliklerden, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında 2017'de 15 milyon 742 bin 126 kişi aldı.

- 1,5 milyon kişi kimliğini kaybetti

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri, kimlik kartlarının cinsiyete ve veriliş nedenlerine göre dağılımını da ortaya koydu.

Buna göre geçen sene 7 milyon 201 bin 775 erkek, 5 milyon 442 bin 438 kadın "değiştirme" nedeniyle yeni kimliklerini aldı.

Kimliğinin "kayıp" olması nedeniyle 901 bin 414 erkek ile 597 bin 463 kadın, nüfus müdürlüklerine başvurdu. Toplamda 1 milyon 498 bin 877 kişi, kimliğini kaybettiği için değiştirmek zorunda kaldı.

673 bin 186 erkek ile 642 bin 772 kız olmak üzere toplam 1 milyon 315 bin 958 kişiye "doğum" nedeniyle yeni kimlik kartı verildi.

- Türkiye'nin nüfusu 83 milyona yaklaştı

Kişilerin ikametgah yerleri nüfus bilgilerine göre 2015'te Türkiye nüfusu 78 milyon 741 bin 53 kişiyken, bu rakam 2016'da 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu.

2017'nin verilerine göre ise Türkiye'nin nüfusu 82 milyon 835 bin 90 kişiye ulaştı.

- Geçen yıl 137 bin kişi boşandı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün evlenme, boşanma, doğum ve ölüm istatistiklerinde de toplumsal değişikler dikkati çekti.

Buna göre geçen yıl 603 bin 976 bin kişi evlenirken, 136 bin 808 kişi boşandı.

İstatistiklere göre, 1 milyon 341 bin 831 kişi doğdu, 447 bin 342 kişi ise hayatını kaybetti.

- Sokakta "çiçek", bulvarda "siyasiler"in isimleri

Türkiye'de en çok kullanılan cadde, sokak, bulvar ve mahalle isimleri de 2017 istatistiklerinde yer aldı.

Mahallelere en çok "Yeni" ismi konulurken, bunu "Cumhuriyet", "Orta" ve "Yukarı" isimleri takip etti.

Caddelere ise sırasıyla en çok "Atatürk", "Cumhuriyet", "İnönü" ve "Fatih" isimleri konuldu.

Sokaklar için daha çok çiçek isimleri tercih edildi. "Merkez", "Gül", "Karanfil" ve "Lale" en çok kullanılan sokak isimleri oldu.

Bulvarlarda "Atatürk", "Adnan Menderes", "Turgut Özal" ile "Alparslan Türkeş" isimleri ilk sıralarda yer alırken, daha çok siyasilerin adları kullanıldı.

- Kanunla vatandaşın bazı işlemleri yapması kolaylaştı

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 3 Kasım'da yürürlüğe girmesiyle vatandaşın bazı işlemleri yapması kolaylaştı.

Buna göre, e-devlet üzerinden güvenli kimlik doğrulama aracılığıyla alınan nüfus kayıt örneği, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi gibi ıslak imzalı belgeler, nüfus idarelerinden alınmışlarla aynı hukuki değerde olacak.

Göçmen olarak Türk vatandaşlığına alınanlardan doğum yeri ve tarihi hatalı olanların kayıtlarında, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde usulüne göre onaylanmış doğum belgeleri ile müracaat etmeleri durumunda nüfus müdürlüğünce düzeltmeye gidilecek.

Vatandaşlıktan düşürülen kişiler, başvurmaları halinde, milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla Türkiye'de ikamet etme şartı aranmaksızın bakanlık kararı ile yeniden Türk vatandaşlığına kabul edilebilecek.

Bakanlıkça belirlenecek teknolojik alt yapısı uygun sağlık kurumlarında doğan çocukların, nüfus kütüklerine anne ve babalarının talebi halinde kaydı, doğumu gerçekleştiren hastanede yapılabilecek.



18 yaşını tamamlayıncaya kadar herhangi bir nedenle aile kütüklerine kayıt edilmemiş ve yabancı bir devletle vatandaşlık bağı bulunmayan kişiler, ana veya baba, bunların ölmüş olması halinde, varsa kardeşleri ile hısımlığını gösterir tıbbi rapor ibraz etmeleri durumunda Türk vatandaşlığını kazanacak.

Yeni bir adrese taşınan vatandaşın, su, elektrik ve doğalgaz aboneliği yaptırdığı sırada verdiği adres beyanı, nüfus müdürlüğüne gerek kalmadan adres değişikliği olarak sisteme kaydedilebilecek.