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"Gran Fondo Marmara" bisiklet organizasyonu

- Uzun ve kısa bisiklet sürüşlerinin yapılacağı organizasyon, 24 Eylül'de gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - "Gran Fondo Marmara" bisiklet organizasyonu 24 Eylül'de yapılacak.

Gran Fondo Marmara Grubu'ndan alınan bilgiye göre, uzun mesafe sürüş İstanbul'daki ViaPort Asia Outlet Shopping'ten saat 09.00'da başlayıp, Bursa'daki Endülüs Park AVM'de son bulacak.

Kısa sürüş ise Orhangazi merkezinden 11.00'de başlayarak yine Endülüs Park AVM'de sona erecek.

Organizasyon yapılırken trafik akışı devam edecek. Yol güvenliği için de gerekli tedbirler alınacak.

Hem uzun parkur hem de kısa parkur sırasında sahada ambulanslar bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
"Gran Fondo Marmara"Crowne Plaza İstanbul Asia
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