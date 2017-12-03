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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

- Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin örgütün sözde Erzurum eyaleti doğu gücü tim komutanı "Soreş" kod adlı Şahabettin Naşa olduğu belirlendi - Naşa'nın, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 4 bölücü terör örgütü mensubundan birinin, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan "Soreş" kod adlı Şahabettin Naşa olduğu tespit edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince terörle mücadele kapsamında dün gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Buna göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada öldürülen 4 teröristten birinin örgütün sözde Erzurum eyaleti doğu gücü tim komutanı "Soreş" kod adlı Şahabettin Naşa olduğu belirlendi. Naşa'nın, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi.

Aynı çatışmada sağ yakalanan teröristle birlikte bir adet M-16 piyade tüfeği, 150 M-16 piyade tüfeği fişeği ve iki el bombası ele geçirildi.

- Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Zap ile Avaşin-Basyan bölgelerinde dün keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı belirlenen barınak ve sığınaklar, hava harekatı ile tahrip edildi.

- Eruh'taki operasyon

Siirt'in Eruh ilçesinde ise dün icra edilen operasyonda 12 kalaşnikof piyade tüfeği, bir biksi makineli tüfeği, bir RPG-7 roketatar, beş RPG-7 roketatar mühimmatı, 5 bin 520 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, altı el bombası, beş ton gıda maddesi ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi. Aynı operasyon sırasında tespit edilen dört el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK/PYD-YPG terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim olurken, Şırnak merkezde devam eden operasyonda üç el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

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Genelkurmay BaşkanlığıGri ListeTerörist
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