Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat

Gri listedeki terörist yakalandı

Batman'daki operasyonda yakalanan teröristin İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan "Senar" kod adlı Hakkı Turgay olduğu tespit edildi.

Gri listedeki terörist yakalandı

BATMAN (AA) - Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Batman İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince dün il merkezinde bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK üyesi teröristin, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan, Mardin Kızıltepe nüfusuna kayıtlı "Senar" kod adlı Hakkı Turgay olduğu tespit edildi.

Yakalanan teröristin, aralarında 2 Nisan 2016'da Suriye uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si asker 18 kişinin yaralandığı Kızıltepe Askerlik Şubesine düzenlenen saldırı ile 20 Ekim 2016 günü bir güvenlik korucusunun şehit edildiği, bir er ve bir sivilin yaralandığı Mardin Beşikkaya Jandarma Komutanlığına düzenlenen saldırının talimatını veren ve bu saldırılara bizzat katılan kişi olduğu öğrenildi.

Öte yandan söz konusu teröriste yardım ve yataklık yapan H.G, Ç.A. ve M.Y'nin de Batman'da yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.