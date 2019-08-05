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Grup Gündoğarken ile Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar başlıyor

- Yaza özel programı Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar 6 Ağustos Salı akşamı başlıyor

Grup Gündoğarken ile Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar başlıyor
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İSTANBUL (AA) - Akmerkez Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar Grup Gündoğarken ile start alacak.

Akmerkez'den yapılan açıklamaya göre, yaza özel programı Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar 6 Ağustos Salı akşamı başlıyor.

Grup Gündoğarken'in ilk konuğu Fatma Turgut olacak. Turgut, dünden bugüne eskimeyen şarkıları canlı olarak yorumlayacak. Grup solistleri Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen'in samimi hikayeleri şarkılara eşlik edecek.

Tüm Akmerkez misafirlerinin ücretsiz olarak katılabileceği etkinlik saat 20.00'da başlayacak.

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