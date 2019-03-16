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GTD ve UCLG MEVA Buluşmasında Kentlerin Markalaşmasının Önemi Değerlendirildi

Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe profesyonel kadrosu ile UCLG MEWA yani Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nı ziyaret etti.

GTD ve UCLG MEVA Buluşmasında Kentlerin Markalaşmasının Önemi Değerlendirildi
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Genel Sekreter Sayın Mehmet Duman ve değerli ekibinin misafirperverliğinde Türkiye’nin  potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla, GTD çalışmalar yapmakta ve Marka Kentler yaratmak adına her geçen gün durmadan, yorulmadan temaslarını sürdürmektedir.  

Birleşmiş Kentler Teşkilatının 19 ülkede  yaklaşık 300 üye şehir, Sayın Mehmet Duman ve ekibinin  deneyimleri ile birlikte sinerji oluşturma kararı alan GTD hem yurdumuzda, hem de dünyada Marka Kentlerimizin tanınması ve kalite standartlarına ulaştırılması için projeler üretmeye devam etmektedir.
 

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