GTD ve UCLG MEVA Buluşmasında Kentlerin Markalaşmasının Önemi Değerlendirildi

Genel Sekreter Sayın Mehmet Duman ve değerli ekibinin misafirperverliğinde Türkiye’nin potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla, GTD çalışmalar yapmakta ve Marka Kentler yaratmak adına her geçen gün durmadan, yorulmadan temaslarını sürdürmektedir.



Birleşmiş Kentler Teşkilatının 19 ülkede yaklaşık 300 üye şehir, Sayın Mehmet Duman ve ekibinin deneyimleri ile birlikte sinerji oluşturma kararı alan GTD hem yurdumuzda, hem de dünyada Marka Kentlerimizin tanınması ve kalite standartlarına ulaştırılması için projeler üretmeye devam etmektedir.

