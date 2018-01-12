Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Guantanamo tutukluları Trump yönetimine dava açtı

ABD'de terör şüphelilerinin tutulduğu Guantanamo Körfezi'ndeki gözaltı merkezindeki tutuklular, serbest bırakma işlemlerini durduran Trump yönetimini ABD anayasası ve yasalarını ihlal etmekle suçladı.

Guantanamo tutukluları Trump yönetimine dava açtı

WASHINGTON (AA) ABD'de terör şüphelilerinin tutulduğu Guantanamo Körfezi'ndeki gözaltı merkezindeki tutuklular, serbest bırakma işlemlerini durduran Trump yönetimini ABD anayasası ve yasalarını ihlal etmekle suçladı.

Konuya ilişkin Washington Bölge Mahkemesine dava açan tutuklular, Trump yönetiminin ABD Kongresinin 2001 yılında kabul ettiği Askeri Güç Kullanımı Yetki Yasasında yer alan "askeri gözaltıların süresinin sınırlı olacağı" ve "herhangi meşru gerekçeye dayanmayan sürekli gözaltı yapılamayacağı" hükümlerine aykırı davrandığını savundu.

Tutuklu avukatları, dava dilekçesinde Trump yönetiminin salıvermeme politikasının "sürekli gözaltı" anlamına geldiğini ve Amerikan Anayasası ile ABD Kongresinin Guantanamo mahkumlarının haklarını düzenlemek için aldığı kararlarla bağdaşmadığını vurguladı.

Yemenli tutuklu Şerkavi El Hac'ın avukatı olarak davaya müdahil olan Pardiss Kebriaei, "Bu kadar uzun süreli ve ucu açık gözaltı bugüne dek örneği görülmeyen, tamamen deneysel bir uygulama." ifadelerinin kullandı.

Halen Guantanamo'da terör şüphesiyle 41 kişi gözaltında bulunuyor. Farklı güvenlik birimleri bu kişilerden 5'inin serbest bırakılmasını tavsiye etse de Trump yönetimi göreve geldiğinden bu yana hiçbirini serbest bırakmadığı gibi, "serbest bırakılması tavsiye edilenler listesine" yeni ekleme de yapmadı.

Yıl dönümü protestoları

Öte yandan Guantanamo'daki gözaltı merkezinin kuruluşunun 16. yıl dönümü dolayısıyla Washington'da Beyaz Saray önünde protesto gösterisi düzenlendi.

ABD'nin Küba'nın güneyindeki toprağı Guantanamo Körfezi üssündeki gözaltı merkezi, ABD'nin 11 Eylül saldırısının ardından Afganistan'ı işgal etmesini izleyen günlerde açılmıştı. Gözaltına alınan ilk şüpheli 11 Ocak 2002'de merkeze getirilmişti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2009 yılında göreve geldiğinde merkezi kapatmak istemiş, fakat bu konuda Kongre'nin sert muhalefetiyle karşılaşmıştı. Obama, merkezi kapatmasa da iktidarının ikinci döneminde gözaltındaki çok sayıda tutukluyu serbest bırakmıştı.

Açıldığından bu yana merkezden yaklaşık 750 kişinin serbest bırakıldığı tahmin ediliyor.

Muhabir: Emre Aytekin

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDDünyaGuantanamo
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5