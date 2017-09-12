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Guatemala'da Devlet Başkanı'nın dokunulmazlığının kaldırılması teklifine ret

GUATEMALA (AA) - Guatemala'da milletvekilleri, Devlet Başkanı Jimmy Morales'in dokunulmazlığının kaldırılması teklifini reddetti.Parlamentoda yapılan oylamada, 2015'teki seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili soruşturulabilmesi için Morales'in...

Guatemala'da Devlet Başkanı'nın dokunulmazlığının kaldırılması teklifine ret

GUATEMALA (AA) - Guatemala'da milletvekilleri, Devlet Başkanı Jimmy Morales'in dokunulmazlığının kaldırılması teklifini reddetti.

Parlamentoda yapılan oylamada, 2015'teki seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili soruşturulabilmesi için Morales'in dokunulmazlığının kaldırılması teklifi kabul edilmedi.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun tavsiyesi üzerine Başsavcı Thelma Aldana, Anayasa Mahkemesinden, Morales'in 2015'teki seçim kampanyasına sağlanan mali desteğin araştırılması için devlet başkanının dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti.

Ülkede 10 yıl önce Birleşmiş Milletlerin (BM) desteğiyle kurulan Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Morales'i 2015'teki seçim kampanyasının finansmanı için kullandığı 825 bin doları bildirmeyi reddetmek ve partisinin banka hesaplarını gizlemekle suçluyordu.

Morales, Komisyon Başkanı Ivan Velasquez'i istenmeyen adam ilan etmiş ve sınır dışı edilmesi kararı almıştı ancak Anayasa Mahkemesi bu kararı durdurmuştu.

Komisyon, daha önce Guatemala'nın eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve eski Devlet Başkanı Yardımcısı Roxan Baldeta'nın yargılanmasında kilit rol üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DokunulmazlıkGuatemalaJimmy Morales
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