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Guatemala'da gümüş madeninin çalışmaları durduruldu

GUATEMALA (AA) – Guatemala'da Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemenin dünyanın en büyük gümüş madenlerinden birine sahip şirketin çalışma lisansını geçici olarak askıya alma kararını onadı.Anayasa Mahkemesi, merkezi Kanada'da bulunan Tahoe...

Guatemala'da gümüş madeninin çalışmaları durduruldu

GUATEMALA (AA) – Guatemala'da Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemenin dünyanın en büyük gümüş madenlerinden birine sahip şirketin çalışma lisansını geçici olarak askıya alma kararını onadı.

Anayasa Mahkemesi, merkezi Kanada'da bulunan Tahoe Resources adlı şirketin Guatemala'daki şubesi Minera San Rafael'in bölgede yaşayanların olduğunu göz ardı etmesi ve projeyle ilgili bölge sakinlerine danışmaması sebebiyle yerel mahkemenin şirketin çalışmalarını durdurma kararını onayladı.

Minera San Rafael'in sözcüsü Andres Davila, hayal kırıklığına uğradıklarını ancak Escobal madenindeki faaliyetin devamı için tüm yasal yollara başvuracaklarını belirtti.

Yerel mahkeme temmuz ayında Escobal madenindeki çalışmaların askıya alınmasına hükmetmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Anayasa MahkemesiGuatemalaGümüş Madeni
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