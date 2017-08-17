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Guatemala'da hastaneye saldırı: 7 ölü

- Guatemala'da bir hastane yerleşkesine giren silahlı kişilerin etrafa ateş açması sonucu en az 7 kişi yaşamını yitirdi

Guatemala'da hastaneye saldırı: 7 ölü

GUATEMALA (AA) - Guatemala'da bir hastane yerleşkesine giren silahlı kişilerin etrafa ateş açması sonucu en az 7 kişinin öldüğü belirtildi.

Başkent Guatemala'daki Roosevelt Hastanesinin Direktörü Carlos Soto, saldırganların sabah saatlerinde hastane yerleşkesine girdiklerini ve etrafa ateş açtıklarını söyledi.

Soto, saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Direktör Yardımcısı Marco Antonio Barrientos de saldırıda biri çocuk 12 kişinin yaralandığını, çocuğun durumunun ağır olduğunu belirtti.

Barientos, daha önce de hastaneye yönelik benzer saldırıların olduğunu ve hükümetten ek güvenlik önlemi alınmasını istediklerini kaydetti.

Polis, saldırıyı düzenledikleri iddia edilen 5 kişinin tutuklandığını, bu kişilerin Mara Salvatrucha suç çetesine üye olduklarını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırganların bazı testler için hapishaneden hastaneye getirilen liderleri Anderson Daniel Cabrera Cifuentes'i kurtarmayı amaçladıklarını bildirdi.

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