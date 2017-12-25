Guatemala'nın İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı Kudüs kararının ardından İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı alan Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın, ABD'yle yakın ilişkisi dikkati çekiyor.

Eski İspanya İmparatorluğu sömürgesi Guatemala, bağımsızlığını kazandığı 1821'den bu yana ABD'yle yakın ticari ve askeri ilişkiye sahip.

Guatemala ile ABD arasındaki 10 milyar doları aşan ticari ilişki, iki ülke arasındaki yakınlığı gözler önüne seriyor. Ülke, ihracatının yüzde 40'ını ABD'ye yaparken, ithalattaki yüzde 36'lık aslan payı ABD'ye ait.

Guatemala'yı ABD'ye yakınlaştıran bir başka neden ise ABD'de yaşayan 1,2 milyon Guatemalalı göçmen. Nüfusunun yüzde 12'si yoksulluk sınırı altında yaşayan 16 milyonluk ülkede, ABD'de yaşayan göçmenlerin finansal desteği oldukça önemli.

Ülkedeki 4 milyondan fazla insan, ABD'de göçmen olarak yaşayan akrabalarının gönderdiği paralarla yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyor. ABD'deki göçmenlerin her yıl Guatemala'ya gönderdiği para, ülkenin 67 milyar dolarlık gayri safi milli hasılasının yüzde 10'luk kısmını oluşturuyor.

ABD'nin Guatemala'ya yaptığı yıllık yardımlar da azımsanmayacak derecede. Washington yönetimi, 2016 yılında Guatemala'ya 297 milyon dolarlık yardımda bulundu.

İki ülke arasındaki ticari ilişkinin yanı sıra askeri ilişki göze çarpıyor

ABD, ülkede 1960'lı yıllarda başlayan ve 30 yıldan fazla süren aşırı sağcı Mayan isyancılarının bastırılmasında Guatemala ordusuna silah ve mühimmat desteği verdi. Hükümet ve isyancılar arasında 1996 yılında imzalanan anlaşma ile sona eren iç çatışmalarda 400 binden fazla sivil hayatını kaybetmişti.

ABD istihbarat servisi CIA ile Guatemala ordusu arasındaki ilişki de dikkati çekici. CIA, yayınladığı belgelerde 1954'de Guatemala'da gerçekleşen askeri darbeye destek verdiğini açıklamıştı. Guatemala'daki Sovyet etkisini kırmak için yapılan darbeye destek veren CIA'nın ülkedeki Amerikan özel şirketlerini kullandığı biliniyor.

- Trump'tan Kudüs tehdidi

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kudüs tasarısı oylaması öncesi, karara destek verecek ülkeleri "maddi yardımları kesmekle" tehdit etmişti.

Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulu’nda ABD’nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

Guatemala, geçen perşembe BM Genel Kurulu'nda oylanan Kudüs kararında ABD'ye destek veren sekiz ülkeden biri olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Meclisinde dün yaptığı konuşmada, BM Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylaması öncesi ABD'nin oylamaya katılan ülkeleri telefonla arayarak tehdit ettiğini açıklamıştı.

Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini bildirmişti.











