Gübre kamyonundan 140 kilo esrar çıktı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan gübre yüklü bir kamyonda, gübrenin içerisine çuvallarla gizlenmiş 140 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Kadirli gişeleri yakınındaki kontrol noktasında şüphe üzerine R.A. (26) idaresindeki 63 DA 614 plakalı gübre yüklü kamyonu durdurdu.
Narkotik köpeği "Zorro"nun kasaya tepki vermesi üzerine kamyon, emniyet bahçesine çekildi. Kepçenin de kullanıldığı aramada, kamyon kasasındaki gübre yığınının altına çuvallarla gizlenmiş 140 kilogram esrar ele geçirildi.
Sürücü R.A. ve kamyonda bulunan Y.O. (27) gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.