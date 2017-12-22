Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Gübre kamyonundan 140 kilo esrar çıktı

- Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan kamyonda, gübrenin içerisine çuvallarla gizlenmiş 140 kilogram esrar ele geçirildi

Gübre kamyonundan 140 kilo esrar çıktı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan gübre yüklü bir kamyonda, gübrenin içerisine çuvallarla gizlenmiş 140 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Kadirli gişeleri yakınındaki kontrol noktasında şüphe üzerine R.A. (26) idaresindeki 63 DA 614 plakalı gübre yüklü kamyonu durdurdu.

Narkotik köpeği "Zorro"nun kasaya tepki vermesi üzerine kamyon, emniyet bahçesine çekildi. Kepçenin de kullanıldığı aramada, kamyon kasasındaki gübre yığınının altına çuvallarla gizlenmiş 140 kilogram esrar ele geçirildi.

Sürücü R.A. ve kamyonda bulunan Y.O. (27) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeUyuşturucu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5