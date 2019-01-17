GÜBRETAŞ burs başvuru sonuçları açıklandı

İSTANBUL (AA) - GÜBRETAŞ Eğitim Bursu’nu 2018-2019 döneminde almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, şirketin internet sitesinde duyuruldu.

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında tarım sektörünün geleceği için eğitime de yatırım yapan GÜBRETAŞ, ziraat fakültelerinde eğitim görüp ekonomik desteğe ihtiyacı olan çiftçi çocuklarına eğitim dönemi boyunca geri ödemesiz eğitim bursu desteği veriyor.

2007 yılından beri lisans düzeyindeki öğrenciler için verilen GÜBRETAŞ Eğitim Bursu kapsamının geçen yıldan itibaren genişletilmesiyle ziraat fakültelerinde lisans üstü eğitim gören belli sayıda tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi de burstan yararlanmaya başladı.



Yoğun ilgi gören başvurular arasından GÜBRETAŞ Burs Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu Türkiye genelindeki ziraat fakültelerinden lisans düzeyinde birinci sınıfa bu yıl kayıt yaptıran 34 öğrenci ile tezli yüksek lisans eğitimine başlayan 10 ve doktora düzeyindeki 5 öğrenci, yedek kontenjanla birlikte belirlendi. Açıklanan bu öğrencilerle birlikte 2007 yılından bu yana toplam 350’den fazla ziraat fakültesi öğrencisi, GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'ndan yararlanmış oluyor.







- Doktora öğrencileri için 900 TL





2018-2019 öğrenim döneminde ekim ila haziran arasındaki 9 ay boyunca lisans öğrencileri için aylık 300 TL, tezli yüksek lisans öğrencileri için 600 TL ve doktora öğrencileri için 900 TL olarak belirlenen GÜBRETAŞ Eğitim Bursu’nu almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri şirketin internet sayfasında yayımlandı.



Burs almaya hak kazanan öğrenciler, kayıt için istenen evrakları 25 Ocak’a kadar tamamlayabilecek. Başvuru şartlarını yerine getiremeyen öğrencilerin yerine ise burs hakkı, yedek listedeki öğrencilere geçecek.





- "Tarımda değişimin yolu eğitimdir"





Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, Türkiye’deki tarım sektörünün geleceğinde genç nüfusun önemli rol oynayacağına inandıklarını, bu nedenle tarım alanında nitelikli insan gücünü desteklemeyi amaçlayan GÜBRETAŞ'ın, 2007’den bu yana ziraat fakültesi öğrencilerine eğitim bursu desteği verdiğini bildirdi.

Yumaklı, şunları kaydetti:

"Toplamda 12 yıldır devam eden bu sosyal sorumluluk projemiz, aynı zamanda çocuklarının eğitiminde çiftçilerimize de bir destektir. Şimdiye kadar bu kapsamda 350’den fazla ziraat fakültesi öğrencisine burs verdik. Bunların çoğu ziraat mühendisi olarak mezun oldu. Bir kısmı akademik çalışmalarıyla, diğerleri ise farklı kurumlarda çalışarak tarım sektörüne katkı sağlıyorlar. Bir yandan ziraat fakültesi öğrencilerine burs desteği verirken, diğer yandan da bilinçli tarımı yaygınlaştırmak için Türkiye genelinde çiftçi eğitimleri, model tarla ekimleri ve tarla günü etkinlikleri düzenliyoruz. Uzman ziraat mühendislerimizle üreticilere arazilerinde verdiğimiz tarımsal danışmanlık hizmetlerini, üretici danışma hattı ve EGP mobil uygulaması gibi teknolojik araçlarla da destekliyoruz. Böylece örgün ve yaygın tarımsal eğitime 365 gün boyunca destek vermiş oluyoruz."



