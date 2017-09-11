ÜSKÜP (AA) - CİHAD ALİU - Almanya'da Türklerin kurduğu Yenilik ve Adalet Partisinin (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, "Güçlü bir Türkiye olmasaydı, bugün Suriyeliler nereye gidecekti? Allah korusun, Balkanlar'da bir şey olduğu zaman Balkanlar'ın gideceği tek ülke Türkiye olacaktır ama Türklerin gideceği bir ülke olmayacaktır. Güçlü bir Türkiye bizim garantimiz." dedi.

Beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği Balkan turu kapsamında Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'daki seçim sürecini, yabancılara yapılan ayrımcılığı ve Balkanlar'daki temaslarını değerlendirdi.

Almanya'da Türkiye'nin konu edilmesinin, araç haline getirilmesinin burada yaşayan Türkleri ilk defa seçim bağlamında hassaslaştırdığını ifade eden Yıldız, Türklerin ilk defa önemli olduklarını ve Türkiye üzerinde bir oyun oynandığını fark ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç yıldır, özellikle de Gezi Parkı sürecinden sonra sistematik bir şekilde araç haline getirildiğini kaydeden Yıldız, dolayısıyla Türklerin Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak seçimde daha hassas davranıp daha yüksek katılım göstermelerini umduklarını ifade etti.

Almanya'daki Türklerin genel seçime katılımının yüzde 30'u geçmediğini belirten Yıldız, "Bu çok düşük bir oran. Yaklaşık 1 milyon 400 bine yakın Türk oyu var ve Almanya'da seçime gidenlerin sayısı 400-500 bini geçmiyor. Umarım ki bu seçimde 500-600 bin rakamı yakalanır." dedi.

- "Hristiyan Demokratların çekeceği bir koalisyon olacak"

Sürecin kendilerine ne tür getirisi olabileceği yönünde çalışmalarının bulunduğunu ifade eden Yıldız, Almanya'daki sistem partilerinin yaptığı algı operasyonunu ve sonuçlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Son anketlere göre Hristiyan Demokrat Birliğinin (CDU) açık ara önde gittiğini kaydeden Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Bu sonuçtan da kimse şüphe etmesin. Yine Hristiyan Demokratların çekeceği bir koalisyon olacak. Bu nasıl bir koalisyon olabilir? Ya mevcut koalisyon devam edecek, yani Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlarla devam edecek ya da Liberal Parti biraz daha oyunu arttırırsa, Hristiyan Demokratlar da sabit kalırsa onların bir koalisyon kurması mümkün ki bu Hristiyan Demokratların işine gelir çünkü dominant bir durumda oldukları için birçok şeyi istedikleri gibi yaparlar. Zaten zihniyet çok paralel. Üçüncü ihtimal de Cem Özdemir'in de maalesef içinde bulunduğu Yeşillerle yani Hristiyan Demokratlar, Liberal Parti ve Yeşillerin içinde bulunduğu bir koalisyon mümkün olur. Ama ne olursa olsun Hristiyan Demokratların başını çektiği bir koalisyon, Türklerin oradaki diasporanın hiçbir şekilde Almanya'nın genel siyaseti, yani Türkiye ile olan ilişkileri olsun, iç siyaset vs. hiçbir şekilde değiştirmeyecektir."

- Türk seçmene "boykot" çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hristiyan Demokratlara, Sosyal Demokratlara ve Yeşillere oy vermeyin" çağrısını da değerlendiren Yıldız, "Tabii bu, şu anlama gelmez. Diğerlerine oy verin, anlamında söylemedi. Çünkü diğerleri onlardan daha az Türkiye düşmanlığı yapmadılar. Dolayısıyla Türkler şu şuura vakıf. Bu mevcut Alman siyasi partilere, sistem partilerine biz oy vermeyeceğiz. Alternatif ne olabilir? Alternatif meclise giremeyecek partiler, ki biz ciddi bir opsiyonken, yani en büyük göçmen partisi biziz, son seçimlerde en çok oyu biz aldık. Kuzey Ren Vestfalya'da hatta oylarımızı yüzde 63 artırdık. Bize verdikleri oylar, ne şekilde yansır sisteme onu seçmene çok hassas bir şekilde açıklıyoruz." diye konuştu.

Yıldız, Almanya'daki seçim sistemine göre yüzde 5'in altında kalan bütün partilerin oylarının sistem partilerine dağıtıldığını hatırlatarak Türk seçmenleri bu siyasi oyuna alet etmeme kararı aldıklarını ifade etti.

- "Hedefimiz 2019 yılındaki AP seçimleri"

Hedeflerinin 2019 yılında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri olduğunu açıklayan Yıldız, "AP seçimlerinde baraj yok. Yani 180 binle bizim bir milletvekilini Brüksel'e seçtirme imkanımız var. Zaten Makedonya'da bulunmamızın sebebi, buradaki Balkan Müslümanlarının Almanya'daki uzantılarını, akrabalık ve kurumsal anlamda söylüyorum, burası üzerinden de pozitif anlamda partimize dahil etmek. Şu anda içimizde ciddi anlamda Boşnak, Arnavut, Bulgar Türkleri var. Bunu daha nitelikli, daha kurumsal hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla seçimlere rağmen biz bu turu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'da yabancılara yapılan ayrımcılığa da değinen Yıldız, bunun 'had safhada' olduğunu, kendilerine bu konuyla ilgili birçok telefon, faks ve e-posta geldiğini aktardı.

Gerçekleştirdikleri Balkan turu hakkında da konuşan Yıldız, Makedonya, Kosova, Karadağ ve Bosna Hersek olmak üzere dört ülkede çeşitli temaslara bulunduklarını dile getirdi.

Bu ülkelerde güçlü bir ağ oluşturmak istediklerini söyleyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Gördüğüm kadar Makedonya, Türk azınlığın Balkanlar'da en liberal, en rahat hareket edebildiği ve gerçekten belli haklara haiz olduğu, en az zulmün yaşandığı bir bölge. Bosna Hersek'i biliyorsunuz, Kosova'da olan savaşlar. Burası sıyrıklarla atlatmış durumda. Buradaki yapılar çok şuurlu hareket ediyorlar. Sonuçta buralı, yabancı değil Makedonyalı, buranın asli unsurları ve buranın vatandaşları, süreci doğru okuyorlar. Bize şunu söylediler, ben de aynı kanaatteyim. Bizim ana vatan gördüğümüz Türkiye ile kesinlikle çok sağlıklı ilişkilerimizin olması lazım ama biz kendi siyasetimizi oraya endeksli değil, burada kendimizi oluşturup istişareli hareket etmemiz çok daha sağlıklı. Böyle bir şuurun olması beni memnun etti. Çünkü aynı şey, Almanya için geçerli. Tabii ki bizim Türkiye ile çok sağlıklı istişare içinde olmamız lazım fakat aynı zamanda Almanya'ya yönelik, Almanya içindeki dinamiklerle güçlenmemiz lazım."

Makedonya Meclisi'nde Türk asıllı milletvekilleri bulunduğunu, ideolojik anlamdaki farklılıklara rağmen ortak değerler, hedefler belirleyip istişare içinde olunması gerektiğini belirten Yıldız, gelecek dönemde ülkedeki Türk partileriyle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi.

- "Güçlü bir Türkiye bizim garantimiz"

Türkiye'nin çok zorlu bir süreçten geçtiğini ve Müslüman coğrafyanın son kalesinin Türkiye olduğunu kaydeden Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin güçlü olması lazım. Yani Türkiye'de hatalar olabilir, cumhurbaşkanı, başbakan, muhalefet hata yapabilir fakat buna rağmen bizim Batı dünyasının bu oyunlarına karşı doğru yerde saf belirlememiz lazım. İçimizde eleştirebiliriz, herkesi eleştirebiliriz, hepimiz hata yapabiliriz ama dışarıya yönelik, özellikle bu Batı oyununa karşı, ki nasıl onlar ittifak sağlayıp üzerimize gelebiliyorlarsa, belli bir haçlı zihniyetini bize hissettirebiliyorlarsa, bizim içerideki ufak tefek husumetleri bir tarafa bırakıp gerçekten büyük hedefleri görüp Türkiye'yi güçlendirici şekilde destek vermemiz lazım. Güçlü bir Türkiye olmasaydı, bugün Suriyeliler nereye gidecekti? Allah korusun Balkanlar'da bir şey olduğu zaman Balkanlar'ın gideceği tek ülke Türkiye olacaktır ama Türklerin gideceği bir ülke olmayacaktır. Güçlü bir Türkiye bizim garantimiz."