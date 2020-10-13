“Gücünü Gör” temasıyla bu kez evde!

İçeriğe, eşitliğe, üretime, çocuğa, feminizme ve geleceğe dair konuşulması gerekenleri konu alan Dijital Topuklar, bu sene #gücünügör teması ile yine 1 Kasım’da, bu kez online olarak gerçekleşiyor. Beşiktaş Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl 5.si düzenlenecek olan Dijital Topuklar, pandemi ile değişen koşullara uyum sağlıyor ve tüm dünyadan konuşmacı ve katılımcıları, içlerindeki gücü görmeye davet ediyor.

Tüm dünyadan konuşmacılar sınırları aşıp Dijital Topuklar’da buluşuyor

Her yıl Türkiye’nin farklı şehirlerinden katılımcılarla gerçekleşen ilk ve tek dijital kadın zirvesi Dijital Topuklar, bu sene #dijitaltopuklarevde etiketiyle sınırları kaldırıyor; dünyanın her yerinden ilham veren isimleri “evde” konuk ediyor.

Birçok kadının hayatını değiştiren “Öfke Dansı” kitabının yazarı Harriet Lerner ile kadınların içindeki #öfkeningücü’ne bakacak, 2017’de yaptığı keşifle dünyanın en önemli bilim insanları arasında heykeli yer alan astrofizikçi Burçin Mutlu Pakdil, sosyolog Selda Tuncer ve bilimkadinlari.com ile #bilimingücü’nü öğreneceğiz. ALİKEV üzerinden oğlu Ali İsmail’in hayallerini gerçekleştiren Emel Korkmaz’la birlikte #acınıngücü’nü konuşurken, sahada çalışan, eğitimler veren, araştırmalar yapan feministler Ebru Nihan Celkan (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitmeni, Tiyatro Yazarı), Gülsüm Kav (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi) ve Melis Uluğ (Akademisyen) ile #feminizmingücü’nü öğreneceğiz. Efsun Sertoğlu (cinsellik eğitmeni, aktivist), Seda Akço (avukat) ve Ceyhan Peştimalcıoğlu (öğretmen) ile çocuk haklarını ve #çocuğungücü’nü konuşacağız. Birbirinden farklı platformlarda üretimler yapan içerik üreticileri Cansu Dengey (içerik Üreticisi), Deniz Dülgeroğlu (reklam yazarı, podcaster) ve OnlyHerstory projesinin kurucusu tarihçi Duygu Atlas’la #içeriğingücü’nü, Pınar Uyan Semerci (Akademisyen) ve Günseli Dum (LİSTAG) ile #çeşitliliğingücü’nü masaya yatırırken, içinden geçtiğimiz zorlu sürecin bizden aldıklarını ve bize kattıklarını uzman hekim Esin Davutoğlu Şenol (Enfeksiyon Hastalıları Uzmanı) ile birlikte #zorluğungücü’nde tartışacağız.

Dijital Topuklar Bilet Gelirlerini Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Paylaşıyor

İlk günden bu yana sivil toplum kuruluşlarıyla yan yana duran Dijital Topuklar, bu sene bilet gelirlerinin %10’unu Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Alikev’e bağışlıyor. Dijital Topuklar 2020 Evde’nin biletleri 2 Ekim’den itibaren dijitaltopuklar.com üzerinden satışta.