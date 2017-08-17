Gül, Almanya Adalet Bakanı Maas ile görüştü

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.

Adalet Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada Gül'ün, Alman mevkidaşı Maas'la yaptığı telefon görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

İki ülke arasındaki çok boyutlu konuların ve ikili adli iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmenin yapıcı ve olumlu bir havada seyrettiğinin belirtildiği açıklamada, Gül ve Maas'ın, görüşmelerin sürdürülmesi ve kısa süre içerisinde bir araya gelinmesi konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.







