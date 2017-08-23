"Gülen ile yandaşlarından şikayetçiyim"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada savunma yapan sanık Murat Gülerdi, 15 Temmuz'da normal mesaisine devam ettiğini, Bölük Komutanı Yüzbaşı Emre Erkan tarafından akşam saatlerinde Tabur Komutanı Yasin Candemir'in toplantı yapacağını söylediğini aktardı.

Tabur Komutanı Candemir'in katıldığı toplantıda terör saldırısı olabileceğini söylediğini ve teğmenlere emniyet amaçlı nöbet görevi verdiğini aktaran Gülerdi, "Ben sabah 6'ya kadar Meydan Harekat Taburu önünde bekledim. Sabah saatlerinde sivil giyimli ve yarbay olduğunu söyleyen biri bize şehirde yaşananlardan bahsetti ve 'burada beklemeyin.' dedi. Biz ona kulede komutanın olduğunu söyledik. O kuleye doğru ateş etmeye başladı. Kuleden de bizim bulunduğumuz yere doğru ateş edildi. Bir süre sonra gelen helikopter de kuleye ateş etmeye başladı." ifadesini kullandı.

Çıkan çatışmadan korktuğunu belirten sanık Gülerdi, gelen başka bir helikopterle istemeyerek Akıncı'ya gittiklerini, yaşananların olağan dışı olduğunu anladıktan sonra çitlerden atlayarak Akıncı Üssünden ayrıldığını beyan etti.

Darbe girişiminin ardından 17 Temmuz'da rızasıyla birliğine gittiğini ve darbe girişiminde yer almadığını savunan Gülerdi, suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliye talebinde bulundu.

- "Gülen'den şikayetçiyim"

Eski Astsubay Taner Bektaş da televizyonlardan boğaz köprülerinin kapatıldığını, ardından tabur komutanının WhatsApp'tan attığı mesajla birliğe gittiğini aktardı.

Astsubay Ercan Ural'ı alarak birliğe geldiğini kaydeden Bektaş, nizamiyeden girerken olağanüstü bir durum olmadığını, bu sırada silahlarını arabaya bıraktıklarını belirtti.

Daha sonra beyaz bir araçla görevli oldukları hangara gittiklerini anlatan Bektaş, sabah saatlerine kadar hangardaki nöbetçi bir subay ve 3 astsubay ile beklediklerini savundu.

Buranın Kara Havacılık Komutanlığındaki darbeye yönelik hareketliliğin yaşanmadığı 2 hangardan biri olduğunu savunan Bektaş, televizyonlardan darbe girişimi olduğunu öğrendiğini iddia etti.

Bektaş, "Ne şahsımın ne de ailemden birinin terör örgütüne bağlı kurum ve kuruluşlarla ilişkimiz olmamıştır. FETÖ örgüt lideri olan Fetullah Gülen ile yargılamalar sonunda ortaya çıkacak olan yandaşlarından ve yardakçılarından şikayetçiyim." sözleriyle suçsuz olduğunu dile getirdi.

Sanıklar Kemal Kirazlı ve Kerim Can Kaman da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.