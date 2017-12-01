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Gülmen'e silahlı terör örgütü üyeliğinden hapis cezası

- Açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın yargılandıkları davada Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Gülmen'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi - Tutuksuz sanıklar Özakça ve Karadağ'ın ise beraatlerine karar verildi

Gülmen'e silahlı terör örgütü üyeliğinden hapis cezası

ANKARA (AA) - Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen, işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandıkları davada karar açıklandı. Mahkeme, Gülmen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Tutuklu sanık Gülmen, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tedavi gördüğü hastaneden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Acun Karadağ ve Semih Özakça ise salonda hazır bulundu. Duruşmaya bazı CHP ve HDP milletvekilleri de katıldı.

Gülmen, esas hakkındaki mütalaada da belirtilen, "Elmas Yalçın adı verilen konferansa konuşmacı olarak katıldıkları, Elmas Yalçın'ın 1990'lı yılların başında emniyet güçleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybeden ve örgüt tarafından sahiplenilen bir isim olduğu" görüşüne katılmadığını söyledi.

Yalçın'ın, KESK'in kuruluşunda yer alan isimlerden birisi olduğunu savunan sanık Gülmen, "Bugün yasal bir sendika olan KESK varsa bunu sağlayanlardan biri de Elmas Yalçın'dır." dedi.

Tanık beyanlarını da kabul etmediğini dile getiren Gülmen, mahkeme heyetinden tahliye talebinde bulundu.

Avukat beyanlarının ardından sanıklara son sözleri soruldu.

Sanık Karadağ, son söz hakkını kullanmayacağını ifade ederek, mahkeme heyetine vicdanıyla hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Özakça ise "Son sözüm var, daha sonra söyleyeceğim. Şu anda son sözü söyleyecek olan sizsiniz." diye konuştu.

- Karar

Müzakere için verilen aranın ardından kararını açıklayan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülmen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanık Gülmen'in üzerine atılı diğer suçlamalardan ise beraatına hükmederek, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Dava kapsamında tutuksuz yargılanan sanıklar Özakça ve Karadağ'ın ise isnat edilen suçlamalardan
ayrı ayrı beraatları kararlaştırıldı.

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