Gülperi hemşirenin ölümüne ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'de 2005'te hayatını kaybeden hemşire Gülperi Ovalıoğlu'nun eşi hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve tutuksuz yargılanan hemşirenin eşi Oğuzhan Ovalıoğlu, hemşirenin yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmaya tanık olarak çağrılan S.G, hayatını kaybeden Gülperi Ovalıoğlu'yla aynı iş yerinde çalıştıklarını, eşiyle yaşadığı tartışmalardan bilgi sahibi olmadığını belirtti. Birlikte nöbet tuttuklarında Ovalıoğlu'nun, eşinin annesine düşkünlüğü nedeniyle sorun yaşadığını anlattığını kaydeden S.G, soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısına verdiği ifadesini tekrarladığını ifade ederek, "Gülperi ölmeden 4-5 gün önce izne ayrılmıştı. Tatil planları yapıyordu ve mutluydu. Bana göre psikolojik durumu normaldi." dedi.

Mahkemeye tanık olarak çağrılan diğer kişiler ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine, çağrıda bulunulan tanıkların bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Gülperi Ovalıoğlu'nun 2005'te ölümünün ardından açılan soruşturma, otopsi incelemesinde hemşirenin kullandığı iddia edilen ilaca ait bulgulara rastlanılmamasına rağmen kadının "intihar ettiği" gerekçesiyle kapatılmıştı.

Gülperi hemşirenin ailesi, iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımış, mahkeme "yetersiz soruşturma yürütüldüğü" gerekçesiyle Türkiye'yi suçlu bulmuştu.

Bunun üzerine Gülperi hemşirenin eşi Oğuzhan Ovalıoğlu hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Sanık, davanın Şubat 2016'daki ilk duruşmasında suçlamaları reddetmişti.