Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...

Gülperi hemşirenin ölümüne ilişkin dava

- İzmir'de 2005'te hayatını kaybeden hemşire Ovalıoğlu'nun "intihar ettiği" kanaatiyle soruşturmanın sonlandırılmasının ardından, AİHM'in "eksik soruşturma" gerekçesiyle Türkiye'yi mahkum etmesi üzerine hemşirenin eşi hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla açılan davaya tanık ifadesiyle devam edildi

Gülperi hemşirenin ölümüne ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'de 2005'te hayatını kaybeden hemşire Gülperi Ovalıoğlu'nun eşi hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve tutuksuz yargılanan hemşirenin eşi Oğuzhan Ovalıoğlu, hemşirenin yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmaya tanık olarak çağrılan S.G, hayatını kaybeden Gülperi Ovalıoğlu'yla aynı iş yerinde çalıştıklarını, eşiyle yaşadığı tartışmalardan bilgi sahibi olmadığını belirtti. Birlikte nöbet tuttuklarında Ovalıoğlu'nun, eşinin annesine düşkünlüğü nedeniyle sorun yaşadığını anlattığını kaydeden S.G, soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısına verdiği ifadesini tekrarladığını ifade ederek, "Gülperi ölmeden 4-5 gün önce izne ayrılmıştı. Tatil planları yapıyordu ve mutluydu. Bana göre psikolojik durumu normaldi." dedi.

Mahkemeye tanık olarak çağrılan diğer kişiler ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine, çağrıda bulunulan tanıkların bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Gülperi Ovalıoğlu'nun 2005'te ölümünün ardından açılan soruşturma, otopsi incelemesinde hemşirenin kullandığı iddia edilen ilaca ait bulgulara rastlanılmamasına rağmen kadının "intihar ettiği" gerekçesiyle kapatılmıştı.

Gülperi hemşirenin ailesi, iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımış, mahkeme "yetersiz soruşturma yürütüldüğü" gerekçesiyle Türkiye'yi suçlu bulmuştu.

Bunun üzerine Gülperi hemşirenin eşi Oğuzhan Ovalıoğlu hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Sanık, davanın Şubat 2016'daki ilk duruşmasında suçlamaları reddetmişti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AİHMGülperi Hemşirenin ölümüne Ilişkin DavaGülperi Ovalıoğluİzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.