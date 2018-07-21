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Gülse, Pegasus filosuna katıldı

- Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan yedincisi olan TC-NBY kuyruk tescilli “Gülse” isimli uçağı teslim aldı

Gülse, Pegasus filosuna katıldı

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan yedincisi olan TC-NBY kuyruk tescilli “Gülse” isimli uçağı teslim aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil çevreci motorlara sahip uçaklarla filosunu genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, bu yıl filosuna katılacak 10 yeni uçaktan yedincisi olan TC-NBY kuyruk tescilli “Gülse” isimli uçağı teslim aldı.

Fransa’nın Toulouse şehrinden hareket ederek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na dün akşam itibarıyla iniş yapan Airbus A320neo tipi yeni uçak, Pegasus’un 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 22. ve Pegasus filosunun 80. uçağı olma özelliğini taşıyor.

5,8 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç filosuna sahip olan Pegasus’un filosunda 45'i Boeing B737-800, 1'i Boeing B737-400, 12'si Airbus A320-200ceo ve 22'si Airbus A320neo olmak üzere toplam 80 uçak bulunuyor.


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