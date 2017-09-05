ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da hiç tanımadığı, "Umut" adı verdiği felçli gence 10 yıldır bakan Gülsüm Kabadayı, Korkuteli ilçesinde kurduğu dernekle engellilerin umudu oluyor.

Kabadayı, Akdeniz Üniversitesindeki bir yakınına refakat ederken trafik kazası sonucu hastaneye gelen ve kimliği bilinmeyen 30 yaşlarındaki felçli gencin 10 yıldır bakımını üstleniyor.

"Umut" ismini verdiği ve 3 oğlundan ayrı tutmadığı gencin bakımıyla ilgilenen 46 yaşındaki Gülsüm Kabadayı, Umut'un daha serin bir bölgede yaşaması amacıyla Korkuteli ilçesine yerleşti.

Kabadayı, 10 yıldır bir an olsun yalnız bırakmadığı Umut'u Antalya ve Samsun'daki çeşitli rehabilitasyon merkezleri ve hastanelerde tedavi ettirdi. Umut, tedavilerin yanı sıra gösterilen ilgi ve sevgi sayesinde başını tutabilmeye, elini kaldırmaya, kendisiyle konuşanlara gözleriyle, elleriyle tepki vermeye ve Türkçe "anne" demeye başladı.

- Engellilerin dertleriyle dertleniyor

Fiziksel benzerliği ve Rusça konuşulanlara karşı tepki vermesinden dolayı Rus uyruklu olduğu düşünülen Umut'a adeta gözü gibi bakan Gülsüm Kabadayı, Korkuteli ilçesinde de yardıma muhtaç birçok engelli olduğunu fark etti.

"Gülsüm anne", engellilere yardım edebilmek amacıyla bir grup anneyle 9 ay önce Korkuteli Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu.

Derneğin başkanlığını da yürüten Kabadayı, dernek yöneticileriyle ilçedeki 55 mahalle ve köyü tek tek gezerek, 250 engelli olduğunu tespit etti. Beraberindekilerle yaklaşık 200 yardıma muhtaç yaşlıyı da belirleyen Gülsüm Kabadayı, sosyal medyada düzenlediği yardım kampanyalarıyla engelli ve yaşlıların da umudu oldu.

Çok sayıda kişiye tekerlekli sandalye, hasta yatağı ve ev eşyası yardımında bulunan Kabadayı ve dernek üyeleri, bazen de hiç doğum günü kutlamayan çocuklar için pasta kesti, geziler düzenledi.

- Engellilerin bir gülüşü, yorgunluğunu almasına yetiyor

Engellilerin ve yardıma muhtaçların "Gülsüm anne" dediği Kabadayı, köylere gittiğinde "Gülsüm anne gelmiş" diye karşılandığını söyledi.

Bütün kapıların sevgiyle açıldığını, bu durumun kendisini mutlu ettiğini dile getiren Gülsüm Kabadayı, engellilerin yüzünde oluşan gülümsemenin bütün yorgunluğunu aldığını ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in kendilerine büyük destek verdiğini, engellilere yatak yardımında bulunduğunu belirten Kabadayı, "Devletimiz her türlü ihtiyaca cevap veriyor. Sosyal medyada da çeşitli kampanyalar düzenleyip, engelliler için eşya yardımında bulunuyoruz. Engelli ve yaşlı hastalarımızı sevindirmeye çalışıyoruz. Çalmadık kapı bırakmıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gönülleri fethediyoruz. Engellilerin eli, kolu, gözü, ayağı ve sesi olduk. Durmayacağız, daha çok çalışacağız." diye konuştu.

Engelliler için kermes ve yardım yemeği düzenleyeceklerini aktaran Gülsüm Kabadayı, etkinlikten elde edilen gelirle de ihtiyacı olanlara akülü araba alacaklarını bildirdi.

Büyükköy Mahallesi'nde yaşayan ve ayaklarını trafik kazasında kaybeden İbrahim Kara ise Kabadayı'nın kendileri için "umut" olduğunu söyledi.

Gülsüm Kabadayı'nın kendisi için elinden geleni yaptığını vurgulayan, "Bizim 'annemiz gibi' oldu. Baş tacımız o. Sağ olsun hepimizin derdine koşuyor. 'Öz annemiz gibi' bizi koruyup, kollamaya çalışıyor." dedi.