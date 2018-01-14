Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Gülsüm annenin 'Umut'u yoğun bakımda

10 yıl önce trafik kazası sonucu tüm vücudu felç olan ve yatağa bağımlı hale gelen, Gülsüm Kabadayı tarafından bakılan ve "Umut" ismi verilen genç, hastanede yoğun bakıma alındı.

Gülsüm annenin 'Umut'u yoğun bakımda

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaklaşık 10 yıl önce trafik kazası sonucu tüm vücudu felç olan ve yatağa bağımlı hale gelen, Rus asıllı olduğu tahmin edilen ve "Umut" adı verilen genç, özel bir hastanede yoğun bakıma alındı.

Umut'un 10 yıldır bakımını üstlenen Gülsüm Kabadayı, AA muhabirine, önceki gece Umut'un durumunun ağırlaştığını, bunun üzerine 112 acil servisi arayarak ambulans istediğini söyledi.

Umut'un Korkuteli ilçesinden ambulansla Konyaaltı ilçesindeki özel bir hastaneye getirildiğini belirten Kabadayı, "Benim oğlum oturuyordu, gülüyordu. Tedavimiz çok iyi sürüyordu. Gece sütünü içirdim. Sonra dilinin geriye çekildiğini gördüm. Hemen ambulansla hastaneye geldik. Hiç kıpırtı yok, tamamen bitkisel hayatta. Karaciğerinde sorun olduğunu söylediler, trombosit veriyor. Sağ olsun herkes yanımızda, herkesten dua bekliyorum, çok üzgünüm." dedi.

"Umut"un hikayesi

Ağustos 2008'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören bir yakınına refakat eden Gülsüm Kabadayı, geçirdiği trafik kazası sonucu aynı hastanenin yoğun bakım servisinde kalan ve adı bile bilinmeyen gençle ilgilenmeye başlamıştı.

Gence yaklaşık 2 ay gönüllü olarak bakan Kabadayı, vücudunun hiçbir yeri tutmayan ve konuşamayan gence "Umut" adını koymuştu. Kabadayı, daha sonra "Umut"u evine götürerek ona sahip çıkmıştı.

Muhabir: Leyla Ataman Koyuncuoğlu-Süleyman Elçin

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyaGülsüm KabadayıTürkiyeUmut
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5