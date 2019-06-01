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"Gülveli Kaya ile Bizim Resmimiz" TRT 2'de

- Programda, her hafta farklı bir konu ve uzman bir konukla Tanzimat’tan günümüze çağdaş Türk resim sanatının yaklaşık 100 yıllık geçmişi, gelişim süreci, sanatçıları, sanat eserleri ve sanat kurumları yorumlanarak anlatılacak

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İSTANBUL (AA) - Prof. Gülveli Kaya'nın hazırlayıp sunduğu "Gülveli Kaya ile Bizim Resmimiz" programı, 3 Haziran'da TRT 2 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya'nın hazırlayıp sunduğu "Gülveli Kaya ile Bizim Resmimiz" programı, 3 Haziran'da 17.30'da TRT 2 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Çekimleri Şerefiye Sarnıcı'nda gerçekleştirilen programda, 13 bölüm boyunca, her hafta farklı bir konu ve uzman bir konukla Tanzimat’tan günümüze çağdaş Türk resim sanatının yaklaşık 100 yıllık geçmişi, gelişim süreci, sanatçıları, sanat eserleri ve sanat kurumları yorumlanarak anlatılacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Burcu Pelvanoğlu'nun konuk olduğu ilk programda, natüralist anlayışta Türk resim sanatının ilk örneklerinden resim sanatının kurumlaşmasına, Tanzimat’tan Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kuruluşuna kadar geçen süreçteki gelişmeler, bu süreçte öne çıkan kurumlar, ressamlar ve eserler ele alınacak.

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Gülveli KayaTRT 2Yeditepe üniversitesi
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