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Gümrük camiası üçüncü kez Serdar Keskin dedi

Dış Ticaret işlemlerinin %92’sini gerçekleştiren Gümrük Müşavirleri’nin; en büyük STK’sı olan İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin (İGMD) Başkanlığına üçüncü kez Serdar Keskin seçildi.

Gümrük camiası üçüncü kez Serdar Keskin dedi
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İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in de katıldığı İGMD seçimlerinde sandıktan güvenoyu tazeleyerek ayrılan Serdar Keskin bir rekora da imza attı. Keskin; üç dönem üst üste Başkanlık yine üç dönem üst üste Başkan Vekilliği yaparak İGMD tarihine geçti.



İdealist Grup’un adayı olan ve 16 Mart Cumartesi günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda” üçüncü kez İGMD Başkanlığına seçilen Serdar Keskin’in Yönetim Kurulu'nda yer alan isimler ise: Gümrük Müşavirleri Rıdvan Haliloğlu, Nizamettin Ağar, Mustafa Sezen, Osman Karatay, Çiğdem Ağdağ, Atakan Örnal, Mustafa Akdağ  ile Gümrük Müşavir Yardımcıları Hasan Hüseyin Ercan, Zeynel Tutar ve Alper Güner  oldu.



Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası sahibi, “Ticareti Kolaylaştırma Kurulu” üyesi olan Serdar Keskin; iş hayatından eğitime, spordan sanata kadar birçok STK’nın kurulmasını sağlamış ve yönetimlerinde görev almıştır. Serdar Keskin; İGMD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra Gümrük ve Ticaret Konsey Üyeliği, İTO 25 No.lu Gümrük Müşavirleri Meslek Komitesi Üyeliği ve İTO Meclis Üyeliği görevlerini de yürütmektedir. 

İstanbul doğumlu olan Serdar Keskin, Gümrük Bakanlığı'nda 28 yıl çalıştıktan sonra Ocak 2002 yılında emekli olmuştur. 2003 yılından itibaren kendi kurduğu gümrük müşavirliği şirketinde gümrük müşaviri olarak meslek hayatını sürdürmektedir.

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