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Gümrük müşavirlerinden kan bağışı

- "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" kutlamaları çerçevesinde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nce geleneksel "Bir Lokma Bir Can" kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi

Gümrük müşavirlerinden kan bağışı
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İSTANBUL (AA) - "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" kutlamaları çerçevesinde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) geleneksel "Bir Lokma Bir Can" isimli kan bağışı kampanyalarını gerçekleştirdi.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nde (Çatalca), yapılan "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" kutlamalarında gümrük müşavirleri, gümrük müdürlüğü çalışanları ve vatandaşlar kan bağışında bulundu. Bağışın ardından vatandaşlara bir Osmanlı geleneği olan lokma tatlısı dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Serdar Keskin, özellikle kış aylarında kan bağış oranın düştüğüne dikkati çekerek, vatandaşları kan bağışı konusunda daha duyarlı olmak gerektiğini belirtti. Keskin, şunları kaydetti:

"Acılar kapımızı çalmadan acılara deva olmayı bilmeliyiz. Kan bağışı sadece hayat kurtarmaz, kan ihtiyacı olan hastaların ailelerine de umut olur, hayat olur. Gümrüklerin sigortası olan Gümrük Müşavirleri olarak camiamızın bu anlamlı gününde böylesine önemli bir kampanyayı yıllardır düzenlemekten dolayı büyük bir gurur ve onur duymaktayız. Kan bağışı kampanyamıza destek veren herkese sonsuz teşekkür ederim."

Muratbey Gümrüğü'nde görev yapan Gümrük Müşavirleri, "Bir Lokma Bir Can" kan bağışı isimli, çalışanları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen kampanyada 104 ünite kan bağışlandı.

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