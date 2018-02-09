Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Çin'de

PEKİN (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Ülkelerin, e-ticarette güvenlikçi politikalardan uzaklaşarak kuralları sadece büyük firmaları değil, küçük işletmeleri de kapsayacak şekilde düzenlemesi gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, Çin'in başkenti Pekin'deki Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Birinci Küresel Sınır Aşan E-Ticaret Konferansı"nda e-ticaretin yaygınlaştırılması, e-ticarette güven sorunu ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) desteklenmesinin önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

KOBİ'lerin yurt içi ve yurt dışı pazarlara ulaşma noktasındaki önemine değinen Tüfenkci, işletmelerin e-ticaret ile ürünlerini ucuz bir şekilde dünya pazarına sunabildiğine, farklı tedarikçilere daha kolay ulaşabildiğine, alım ve ödeme süreçlerini kısaltabildiğine dikkati çekti.

Tüfenkci, KOBİ'lerin ithalat ve ihracata yönelik e-ticaret yapabilmesi için uluslararası rekabet koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydederek bu anlamda KOBİ'lere hukuksal, teknolojik ve finansal destek sunulması gerektiğini aktardı.

E-ticarette eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin hızlandırılması gerektiğini söyleyen Tüfenkci, geleneksel yerel odaklı pazar kavramının değişip tüm dünyayı kapsayan küresel pazara evrildiği bir dönemin eşiğinde bulunduklarını belirtti.

Bakan Tüfenkci, yerel küçük işletmelerin tüm dünya pazarına hitap edecek şekilde donanıma sahip olması için iyi bir eğitim verilmesi gerektiğinin altını çizerek, "İşletmelerinin yüzde 98'inin KOBİ'lerden oluştuğu bir ülke olarak Türkiye, eğitim ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem veriyor." diye konuştu.

E-ticaret önündeki mevzuat engellerini, uygulamada karşılaşılan sorunları tespit etmek adına çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Tüfenkci, "Bakanlık olarak e-ticaret konusunda lojistik, güvenlik, eğitim, izleme ve değerlendirme gibi çok sayıda alanda kapsamlı faaliyetler yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Tüfenkci, e-ticaret yaparken karşılaşılan problemlerin başında güven meselesinin geldiğini vurgulayarak, "Türkiye'de Çin'den sipariş edilen bir ürünün doğru ve eksiksiz olarak teslim edilmediği zaman hangi mekanizmaların devreye gireceği gibi konular, tüketici haklarını ilgilendime boyutuyla da büyük önem arz ediyor." dedi.

Türkiye'de ve dünyada neden e-ticaret kullanmadıkları sorulduğunda tüketicilerin büyük kısmının, güven sorununu sebep gösterdiğini kaydeden Tüfenkci, "Türkiye'de bu nedenle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yetkilendirilerek e-ticaret yapan internet sitelerine 'Güven Damgası' uygulaması başlatmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Tüfenkci, e-ticarette lojistik alanının, sadece büyük firmaların tekeline bırakılmaması gerektiğine işaret ederek, lojistiğin tek başına büyük firmalara bırakıldığı durumlarda küçük işletmelerin büyümesini destekleyici politikalar izlemediklerine şahit olunduğunu söyledi.

Bakan Tüfenkci, "Ülkelerin, e-ticarette güvenlikçi politikalardan uzaklaşarak kuralları eşit, adil ve küçük işletmeleri kapsayacak şekilde düzenlemesi gerekiyor." dedi.

İnternet kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğine de vurgu yapan Tüfenkci, dünyada hala internetin yeteri kadar yaygınlaşmadığı ya da internet altyapısının yetersiz olduğu ülkeler olduğunu hatırlatarak, "Türkiye, e-ticaret ve internet kullanımı açısından çok şanslı bir ülke. 80 milyon nüfuslu ülkemizde 50 milyon mobil internet kullanıcısı var." ifadelerini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Pekin'deki temasları kapsamında ayrıca Çin Genel Gümrük İdaresi Bakanı Yü Guangcou ile bir araya gelecek.