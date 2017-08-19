Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

ELAZIĞ (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ''Bir yandan terörle mücadele ederken diğer yandan ekonomiyi büyütmeye, demokrasiyi geliştirmeye çalışıyoruz. Her şeye rağmen, hainlere rağmen ülkeyi büyütmeye çalışıyoruz.'' dedi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın Şakir Benzeş Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongresine katılan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümeti olarak 16 yılda karşılarına çıkan tüm engellere rağmen çok büyük hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçmişte Gezi Parkı olayları ile sokakları ve meydanları yangın yerine çevirerek millete hesap ödetenlerin bugünse Gümrük Birliği'nin güncellemesini bahane ederek yine engel çıkarmaya ve millete hesap ödetmeye çalıştıklarını belirten Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ama Allah'a hamd olsun, Türkiye büyük bir ülke ve bu ülke bir ve beraber olduğu zaman aşamayacağı engeller yoktur. O gün Gezi Parkı olaylarını ortaya atanlara gereken dersi bu millet verdi. 15 Temmuz'da da bu millete darbe vurmaya çalışanlara bu millet hesabını kesti. Onlar adalet karşısında hesap verecekler ama sadece adalet karşısında değil bu milletin vicdanı karşısında da hesap verecekler, vermeye de devam edecekler. Varsın onlar mahkemelerde tiyatrolarını oynasınlar, varsın mağdur edebiyatına yatsınlar. Eğer bu ülkede bir mağdur varsa o da bu milletin ta kendisidir. Onlar mağdur değil, mağlup oldular. Onlar millete ve devlete karşı savaş açtılar. O savaşı da milletin desteğiyle ve Allah'ın izniyle kaybettiler. O mağlubiyetin acısını ve pişmanlığını hep yaşayacaklar, bu milletin vicdanında da mahkum olacaklar.''

- ''Ekonomiyi büyütmeye çalışıyoruz"

Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'yi daha da büyütmek ve milletin refah düzeyini daha da artırmak için gece gündüz demeden çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Hükümet olarak büyüyen nüfusla birlikte her yıl 1 milyon vatandaşa iş ve aş bulmak zorunda olduklarını ifade eden Tüfenkci, şu değerlendirmede bulundu:

''Bir yandan terörle mücadele ederken diğer yandan ekonomiyi büyütmeye, demokrasiyi geliştirmeye çalışıyoruz. Her şeye rağmen, hainlere rağmen ülkeyi büyütmeye çalışıyoruz. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı badireleri görüyorsunuz. 15 Temmuz başarısız olunca ekonomik teröre başladılar ve faturayı millete çıkarmaya çalıştılar. Hükümet olarak aldığımız tedbir ve teşviklerle 2016'da 2,9 büyümeyi yakaladık ve baktığımızda 2017'ye çok güçlü bir şekilde girdik. İlk çeyrekte yüzde 5 büyümeyi yakaladık. İnşallah ikinci çeyrekte çok daha fazla bir büyümeyi yakalamış olacak bu ülke. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte büyüme oranlarımız devam edecek.''

- ''Devasa teşvikler veriyoruz''

Bülent Tüfenkci, ülkenin dünya arenasında hak ettiği yere gelmesi için son dönemlerde verilen teşvik ve desteklerle yatırımların önünü açmaya çalıştıklarını vurguladı.

Bir ilin ya da ilçenin değil 81 ilin kalkınmasını önemsediklerine dikkati çeken Tüfenkci, Sivas ve Malatya'dan gelecek hızlı trenin Elazığ ve Diyarbakır hattının yapılması noktasında projesinin 2017'de tamamlanacağını bildirdi.

Malatya ve Elazığ arasında banliyö günlük setlerinin konulması için de çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Tüfenkci, ''Çiftçimizden esnafımıza, esnafımızdan sanayicimize her daim yanlarındayız ve gerçekten devasa teşvikler veriyoruz. Baktığımız zaman esnafımızın kredi ve ihtiyaçlarını karşılamak için yüzde 50 oranında finansmanını biz karşılıyoruz. Çiftçilerimize karşılıksız hibeler veriyoruz.'' diye konuştu.

- ''Kayısı diğer ürünlere göre gariban kalmış''

Baskil ilçesinin tarım ve kayısı yetiştiriciliği ile öne çıktığını ve buradaki sulama ihtiyacının karşılanması için yapılmakta olan iki barajın büyük oranda tamamlandığını belirten Tüfenkci, kayısı noktasında Malatya'ya lisanslı depo kurduklarını anlattı.

Bu lisanlı deponun kayısı üreticisine önemli avantajlar sağlayacağının altını çizen Bakan Bülent Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:

''Ürün İhtisas Borsasını geçtiğimiz aylarda Meclisten geçirdik, Başbakanlıkta ikinci mevzuat düzenlemeleri ve yönetmelikleri de hayata geçti. En kısa zamanda şirketi de kuracağız ve borsaya o ürünleri kota ettiğinizde kayısınız sadece şire pazarında alıp satan esnafın elinde kalmayacak, uluslararası piyasaya da açılmış olacak. Dolayısıyla kayısımız bir başka para edecek. Sadece kayısıya değil Türkiye'nin marka ürünleri olan incir, fındık, üzüme de aynı teşvikleri veriyor ve tedbirleri alıyoruz. Ama kayısıya özellikle teşvik ve destek vermemiz lazım çünkü baktığımızda kayısı diğer ürünlere göre gariban kalmış. Sizlerin de desteğiyle bundan sonra kayısı çok farklı noktalarda olacak.''







