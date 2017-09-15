Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

SAKARYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017'nin ilk çeyreğinde 5,2 ikinci çeyrekte 5,1 gibi Avrupa ve dünyanın birçok gelişmiş ülkesinden çok daha güçlü bir şekilde büyüme rakamlarını, performansı ortaya koyduklarını belirterek, "Baktığımız zaman bu birçok ülkeyi kıskandırdığı gibi birçok muhalif, ekonomi yazarlarını da şaşırttı. Avrupa'yı da esasında şaşırttı, Türkiye'nin şaka yaptığını zannediyorlar." dedi.

Tüfenkci, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nu ziyaret etti.

Anı defterini imzaladıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Tüfenkci, Türkiye'nin her alanda büyümesiyle, yoluna devam ettiğini söyledi.

Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişimi ve akabinde meydana getirilmeye çalışılan ekonomik teröre, şer güçlerin, terör örgütlerinin lobilerine rağmen, Türkiye'nin, bir yandan terör örgütleriyle mücadele ettiğini, diğer yandan ekonomisini, insanların refah düzeyini arttırmaya çalıştığını belirterek, "Baktığımız zaman 2016 ekonomik alanda sıkıntılı bir yıldı malum sebeplerden dolayı ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet olarak aldığımız tedbirler ve teşvikler neticesinde 2017'ye güçlü bir başlangıç yaptık." diye konuştu.

2017'nin ilk çeyreğinde 5,2 ikinci çeyrekte 5,1 gibi Avrupa ve dünyanın birçok gelişmiş ülkesinden çok daha güçlü bir şekilde büyüme rakamlarını, performansı ortaya koyduklarını dile getiren Tüfenkci, "Baktığımız zaman bu birçok ülkeyi kıskandırdığı gibi birçok muhalif, ekonomi yazarlarını ve ekonomi uzmanlarını da şaşırttı. Avrupa'yı da esasında şaşırttı, Türkiye'nin şaka yaptığını zannediyorlar. Esasında Türkiye şaka yapmıyor, çok ciddi altyapı, insan kaynakları, girişimci sermayesiyle bütün olumsuzluklara rağmen birlik ve beraberliğiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Bülent Tüfenkci, bu rakamları yeterli görmediklerini, daha fazla üretme ve üretileni satabilme amacıyla gece gündüz demeden gayret gösterdiklerini, çalıştıklarını dile getirerek, bu çalışmaları yaparken de 80 milyonu bir kardeş bilerek, herkesi birinci sınıf vatandaş görerek yollarına devam ettiklerini vurguladı.

Sakarya'nın bölgede parlayan yıdız olduğunu ve 2023 hedeflerini yakalayabilecek illerden birisi olduğunu belirten Tüfenkci, hem bu büyüme potansiyeli hem sanayi üretimi hem insan kaynakları hem de lojistik konumu itibariyle, limanlarıyla, ulaşım ağlarıyla Sakarya'nın çok farklı bir konuma geleceğini aktardı.





- "Sakarya yerli otomobil konusunda en güçlü adaylardan birisi"

Bakan Tüfenkci, özellikle yerli otomobil noktasında en güçlü adaylardan birisinin Sakarya olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sakarya'nın buna altyapısı da müsait. Hem insan kaynağı hem limanları hem ham maddeye yakınlığı dolayısıyla bu anlamıyla da ve kentinde güçlü isteğiyle beraber güçlü adaylardan birisi. Bunun değerlendirilmesi önümüzdeki süreç içerisinde neticelenecek. Ama önemli olan yerli üretimi yapabilecek babayiğitlerin ortaya çıkması ve böyle bir talebin güçlü bir şekilde olması, bu bizi gerçekten ziyadesiyle sevindiriyor. İnşallah önümüzdeki günler çok daha güzel olacak yeter ki birlik ve beraberliğimizi, istikrarımızı ve güvenimizi kaybetmeyelim."

Vali İrfan Balkanlıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Tüfenkci'ye Sakarya'nın ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Bakan Tüfenkci, çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'ndan bilgi aldı.

Toçoğlu, Bakan Tüfenkci'ye ziyaret anısına tablo hediye etti.

Bakan Tüfenkci, daha sonra Erenler ilçesindeki bir otelde İmam Hatipliler Platformu'nca düzenlenen ve basına kapalı gerçekleştirilen bir programa katıldı.