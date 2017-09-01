Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: İnsanlık Arakan'daki zulme sessiz kalmamalı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Dünyanın Arakan'da Filistin'de ve diğer coğrafyalardaki zulme sessiz kalmaması önemli. İnsanlığın bu drama seyirci kalmaması, müdahale etmesi gerekir" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: İnsanlık Arakan'daki zulme sessiz kalmamalı

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliama ilişkin, "Dünyanın Arakan'da Filistin'de ve diğer coğrafyalardaki zulme sessiz kalmaması önemli. İnsanlığın bu drama seyirci kalmaması, müdahale etmesi gerekir." dedi.

Tüfenkci, merkez Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'de bayram namazını kıldı. Cami çıkışında cemaatle bayramlaşan Tüfenkci, çocuklara şeker verdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tüfenkci, Türkiye'nin huzurlu bir bayram geçirmesini diledi.

Hem Müslümanlara hem de zulüm gören insanlığa Allah'tan merhamet dileyen Bakan Tüfenkci, "Dünyanın Arakan'da Filistin'de ve diğer coğrafyalardaki zulme sessiz kalmaması önemli. İnsanlığın bu drama seyirci kalmaması, müdahale etmesi gerekir. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın gerekli en üst düzeyde girişimlerde bulundu ve bunun inşallah meyvelerini de almaya başlayacağız." diye konuştu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciKurban BayramıTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5