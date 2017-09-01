Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: İnsanlık Arakan'daki zulme sessiz kalmamalı

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliama ilişkin, "Dünyanın Arakan'da Filistin'de ve diğer coğrafyalardaki zulme sessiz kalmaması önemli. İnsanlığın bu drama seyirci kalmaması, müdahale etmesi gerekir." dedi.

Tüfenkci, merkez Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'de bayram namazını kıldı. Cami çıkışında cemaatle bayramlaşan Tüfenkci, çocuklara şeker verdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tüfenkci, Türkiye'nin huzurlu bir bayram geçirmesini diledi.

Hem Müslümanlara hem de zulüm gören insanlığa Allah'tan merhamet dileyen Bakan Tüfenkci, "Dünyanın Arakan'da Filistin'de ve diğer coğrafyalardaki zulme sessiz kalmaması önemli. İnsanlığın bu drama seyirci kalmaması, müdahale etmesi gerekir. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın gerekli en üst düzeyde girişimlerde bulundu ve bunun inşallah meyvelerini de almaya başlayacağız." diye konuştu.



