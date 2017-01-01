Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da

- Bakan Tüfenkci, kentte çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Tüfenkci, beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve diğer ilgililerle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Malatya'ya yaptırılması planlanan "Malatya Müzesi" için alternatif yerleri inceledi.

Bakan Tüfenkci, yeni yapılması planlanan kent müzesi arsası için alternatif yerler arasında bulunan kent merkezindeki İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu binasının bulunduğu alanda incelemelerde bulunarak, Prof. Dr. Kızılay ve Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır'dan bilgi aldı.

Bakan Tüfenkci, daha sonra kentte ziyaretlerine devam etti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Bülent TüfenkciGümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciIncelemeMalatya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.