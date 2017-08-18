Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Malatya'da

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şerefhan Deresi'nin Çat Barajı'na aktarma çalışmalarını inceledi, kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Tüfenkci, Çat Barajı'ndaki pompajla alınacak ve sulama kanalına iletilecek alanda Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, Şerefhan Deresi'nin, Çat Barajı'na aktarılması çalışmalarını yerinde incelediklerini belirterek, daha önceki çalışmada müteahhitten kalma bir takım sıkıntıların olduğunu söyledi.

Bakanlığın çalışmaları neticesinde özellikle eski müteahhitle iş akdinin fes edilerek yeni müteahhitle çalışılması kararı alındığını ve sonra gelinen durumu yerinde gördüklerini aktaran Tüfenkci, kentte muhtarlarla yaptıkları toplantıda kuraklık nedeniyle sulama suyu probleminin konuşulduğunu anımsattı.

Bu durumda 'ne yapılabilir' kısmında istişarelerde bulunduklarını ifade eden Tüfenkci, "Bilindiği gibi Çat Barajı'ndaki su rezervi çok düştü. Ne yapılabilir noktasında konuştuk ve pompalarla suyun dip suyunun pompalarla sulama suyuna aktarılmasına karar verdik. Görüldüğü gibi arkadaşlar pompalarla çalışma sistemini kurmuş ve boruları döşemişler. Burada şu aktarımına başlanmış. İnşallah kısa zamanda bu su toprakla, çiftçilerimizle buluşur." diye konuştu.

Tüfenkci, açıklamaların ardından Yeşilyurt ilçesine bağlı, Yukarıköy, Ortaköy, Salkonak ve Kozlu mahallerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını ve isteklerini dinledi.







