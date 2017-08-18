Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam İspanya Rosneft Avukat Metin Uracin
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Malatya'da

- Tüfenkci, Şerefhan Deresi'nin Çat Barajı'na aktarma çalışmalarını inceledi, kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Malatya'da

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şerefhan Deresi'nin Çat Barajı'na aktarma çalışmalarını inceledi, kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Tüfenkci, Çat Barajı'ndaki pompajla alınacak ve sulama kanalına iletilecek alanda Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, Şerefhan Deresi'nin, Çat Barajı'na aktarılması çalışmalarını yerinde incelediklerini belirterek, daha önceki çalışmada müteahhitten kalma bir takım sıkıntıların olduğunu söyledi.

Bakanlığın çalışmaları neticesinde özellikle eski müteahhitle iş akdinin fes edilerek yeni müteahhitle çalışılması kararı alındığını ve sonra gelinen durumu yerinde gördüklerini aktaran Tüfenkci, kentte muhtarlarla yaptıkları toplantıda kuraklık nedeniyle sulama suyu probleminin konuşulduğunu anımsattı.

Bu durumda 'ne yapılabilir' kısmında istişarelerde bulunduklarını ifade eden Tüfenkci, "Bilindiği gibi Çat Barajı'ndaki su rezervi çok düştü. Ne yapılabilir noktasında konuştuk ve pompalarla suyun dip suyunun pompalarla sulama suyuna aktarılmasına karar verdik. Görüldüğü gibi arkadaşlar pompalarla çalışma sistemini kurmuş ve boruları döşemişler. Burada şu aktarımına başlanmış. İnşallah kısa zamanda bu su toprakla, çiftçilerimizle buluşur." diye konuştu.

Tüfenkci, açıklamaların ardından Yeşilyurt ilçesine bağlı, Yukarıköy, Ortaköy, Salkonak ve Kozlu mahallerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını ve isteklerini dinledi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Çat BarajıGümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciMalatya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5