Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'den yaralı askere ziyaret

- Tüfenkci, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da yaralanan Uzman Çavuş Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'den yaralı askere ziyaret

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da yaralanan Uzman Çavuş Furkan Yıldırım'ı ziyaret etti.

Tüfenkci, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Malatya'da, Fırat Kalkanı Harekatı'nda bacağından yaralanan Yıldırım'ı Malatya Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Tüfenkci'nin Gazi Furkan Yıldırım ile bir süre sohbet ettiği, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu, doktorlarından da Yıldırım hakkında bilgi aldığı belirtildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
El-BabFırat Kalkanı HarekatıFurkan YıldırımGümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciMalatya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.