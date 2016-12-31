Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'den yaralı askere ziyaret

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da yaralanan Uzman Çavuş Furkan Yıldırım'ı ziyaret etti.

Tüfenkci, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Malatya'da, Fırat Kalkanı Harekatı'nda bacağından yaralanan Yıldırım'ı Malatya Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Tüfenkci'nin Gazi Furkan Yıldırım ile bir süre sohbet ettiği, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu, doktorlarından da Yıldırım hakkında bilgi aldığı belirtildi.