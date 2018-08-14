Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor teknoloji Trabzon Bursa
Fındık alımı başladı
Fındık alımı başladı
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı

Gümrüklerde kaçak ete geçit yok

- Kurban Bayramı'na günler kala gümrük kapılarında canlı hayvan ve et kaçakçılığı denetimleri sıklaştırıldı - Gümrük muhafaza ekiplerince yılbaşından bu yana 1 milyon lira değerinde 44,5 ton kaçak et, canlı hayvan ve hayvansal ürün ele geçirildi

Gümrüklerde kaçak ete geçit yok

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Kurban Bayramı'na günler kala gümrük kapılarında canlı hayvan ve et kaçakçılığı denetimleri artırıldı. Gümrük muhafaza ekiplerince yılbaşından bu yana 1 milyon lira değerinde 44,5 ton kaçak et, canlı hayvan ve hayvansal ürün ele geçirildi.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan ve et kaçakçılığının önlenmesi amacıyla gümrük kapılarında yoğun kontrol yapılıyor.

Kaçakçılıkla etkin mücadele kapsamında ülkeye giren araç ve konteynerler yakın takibe alınırken, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen etlerin muafiyet limitlerini aşmaması için havaalanları ve limanlarda denetimler sıklaştırıldı.

Bakanlık, canlı hayvan ve et kaçakçılığı konusunda yüksek hassasiyet gösterilmesi için gerekli önlemleri alırken, merkez ve taşra teşkilatı vasıtasıyla x-ray tarama sistemleri, karbondioksit ölçüm cihazları, kameralar ve istihbari çalışmalar gibi kaçakçılıkla mücadele yöntemleri etkin şekilde kullanıldı.

Bu çerçevede, gümrük muhafaza ekiplerince yapılan denetimlerde yılbaşından bu yana 1 milyon lira değerinde 44,5 ton kaçak et, canlı hayvan ve yüksek miktarda hayvansal ürünün ülkeye sokulmasının önüne geçildi.

- Girişler veteriner kontrolünde

Canlı hayvanların ve hayvansal ürünlerin gümrük kapılarından ülkeye girişleri veteriner kontrolünde gerçekleştiriliyor. İthalat ve ihracat işlemlerinin yapıldığı gümrüklerde, Tarım ve Orman Bakanlığının izni olmaksızın canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkeye girişine veya buralarda herhangi bir işleme tabi tutulmasına izin verilmiyor.

Kaçak olarak yurda sokulduğu belirlenen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin mülkiyeti, mahkeme kararıyla kamuya geçiyor. Mülkiyeti kamuya geçen canlı hayvanlar karantinaya alınırken, bakım ve karantina masrafları sahiplerince karşılanıyor. Karantinadan sonra sağlıklı olduğu tespit edilenler ekonomiye kazandırılıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GümrüklerKaçak EtKurban BayramıTicaret Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5