Gümrüklerde kaçak ete geçit yok

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Kurban Bayramı'na günler kala gümrük kapılarında canlı hayvan ve et kaçakçılığı denetimleri artırıldı. Gümrük muhafaza ekiplerince yılbaşından bu yana 1 milyon lira değerinde 44,5 ton kaçak et, canlı hayvan ve hayvansal ürün ele geçirildi.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan ve et kaçakçılığının önlenmesi amacıyla gümrük kapılarında yoğun kontrol yapılıyor.

Kaçakçılıkla etkin mücadele kapsamında ülkeye giren araç ve konteynerler yakın takibe alınırken, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen etlerin muafiyet limitlerini aşmaması için havaalanları ve limanlarda denetimler sıklaştırıldı.

Bakanlık, canlı hayvan ve et kaçakçılığı konusunda yüksek hassasiyet gösterilmesi için gerekli önlemleri alırken, merkez ve taşra teşkilatı vasıtasıyla x-ray tarama sistemleri, karbondioksit ölçüm cihazları, kameralar ve istihbari çalışmalar gibi kaçakçılıkla mücadele yöntemleri etkin şekilde kullanıldı.

Bu çerçevede, gümrük muhafaza ekiplerince yapılan denetimlerde yılbaşından bu yana 1 milyon lira değerinde 44,5 ton kaçak et, canlı hayvan ve yüksek miktarda hayvansal ürünün ülkeye sokulmasının önüne geçildi.

- Girişler veteriner kontrolünde

Canlı hayvanların ve hayvansal ürünlerin gümrük kapılarından ülkeye girişleri veteriner kontrolünde gerçekleştiriliyor. İthalat ve ihracat işlemlerinin yapıldığı gümrüklerde, Tarım ve Orman Bakanlığının izni olmaksızın canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkeye girişine veya buralarda herhangi bir işleme tabi tutulmasına izin verilmiyor.

Kaçak olarak yurda sokulduğu belirlenen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin mülkiyeti, mahkeme kararıyla kamuya geçiyor. Mülkiyeti kamuya geçen canlı hayvanlar karantinaya alınırken, bakım ve karantina masrafları sahiplerince karşılanıyor. Karantinadan sonra sağlıklı olduğu tespit edilenler ekonomiye kazandırılıyor.