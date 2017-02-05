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Gümülcine'de Türk Konsolosluğuna boyalı saldırı

- Yunanistan’da, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’na boya şişeleri atıldı

Gümülcine'de Türk Konsolosluğuna boyalı saldırı

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan’da, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nun dış duvarlarına ve valusuna bir grup tarafından boya şişeleri atıldı.

Öğle saatlerinde Türk Başkonsoluğu'nun bulunduğu caddeye gelen yaklaşık 8 kişilik grup, konsolosluk binasının dış duvarlarına ve avlusuna içerisinde kırmızı ve siyah boya bulanan çok sayıda şişe fırlattı.

Görgü tanıkları, caddeye DHKP-C terör örgütüne destek içeren Yunanca yazılı bildirdiler de atan eylemcilerin slogan atarak kaçtığını belirtti.

Polisin olayla ilgili araştırma başlatıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
GümülcineSaldırıTürk Konsolosluğu
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