Gümüşhane-Bingöl kardeşliği türkülerle pekişti

GÜMÜŞHANE (AA) - İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen "Kardeş Şehirler Projesi" kapsamında "Gümüşhane-Bingöl Buluşması" düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Bingöl'den gelen heyet ile kent merkezinden Zafer Meydanı'na kadar kardeşlik yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşün ardından Bingöl ve Gümüşhane halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra Bingöllü misafirler sarkıt ve dikitleriyle ünlü Karaca Mağarası'nı ve Limni Gölü Tabiat Parkı'nı gezdi.

Etkinlik için akşam saatlerinde kente gelen Bingöl Valisi Ali Mantı, Gümüşhane Valisi Okay Memiş tarafından davul zurnayla karşılandı.

Burada sergilenen halk oyunları gösterilerinin ardından Gümüşhane gelenekleri arasında yer alan, şiir ve türkülerin okunduğu "Herfene gecesi" düzenlendi. Gecede iki kentin türküleri ve şiirleri okundu.

Bingöl Valisi Mantı, burada yaptığı konuşmada, sıcak karşılamalarından dolayı Gümüşhane Valisi Memiş'e teşekkür etti.

İki kent arasındaki birlikteliğin kuvvetlenerek devam etmesini dileyen Mantı, "Her temas iz bırakır. İnşallah bu temaslarımız şehirlerimiz arasında güzel ilişkiler doğuracak. Allah, ülkemize birlik ve dirlik versin. Kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirsin. Bir ve beraber olursak bu ülkeyi hiç kimse yıkamaz. Biz de bu vesileyle birliğimiz ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz." dedi.

Gümüşhane Valisi Memiş de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önderliğinde iller arasında "gönül köprüsü" projesi geliştirildiğini söyledi. Memiş, "Bingöl havaalanına kavuştu. İnşallah Gümüşhane de kendi havalimanına kavuşuyor. Yatırımlardan yavaş yavaş pay alan gelişmekte olan illeriz. Bu gönül köprüsü inşallah 2 vilayeti, yöneticileri ve sivil insanları birbirine daha çok kaynaştırır. Bu ülke 81 vilayetiyle bölünmez bir bütün. Bu bütünlük için mücadele ediyoruz. Bu mücadelede hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Kardeş Şehirler Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi de Trabzon-Mardin ile başlayan etkinliklerin Gümüşhane-Bingöl ile devam ettiğini belirtti.

Külekçi, "Ülkemizin hassas döneminde 80 milyon insanın teröre karşı birlikte ve beraber olduğunu bu proje ile birlikte daha da sağlamlaştırıyoruz. Heyetteki herkesin duygusu aynı. Aynı coğrafyada yaşıyoruz. Aynı tavanın balıklarıyız ve birbirimize daha çok kenetlenmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bu noktada her iki ilin birbirine yapacağı ziyaretlerle kardeşliğimiz çok daha güzel bir noktaya gelecek." ifadesini kullandı.



