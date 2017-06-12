Gümüşhane merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Gümüşhane merkezli olmak üzere İstanbul, Şanlıurfa, Kayseri, Edirne, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Kars, Erzurum, Kocaeli ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında bir askeri personelinin de bulunduğu M.K, S.T, T.Ö, K.D, F.A, S.Ç, A.C, , M.Ö, D.G, B.Ö, A.Ç, H.Ö. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.







