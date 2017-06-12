Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
300 ovaya çivi çakılmayacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu

Gümüşhane merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Gümüşhane merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Gümüşhane merkezli olmak üzere İstanbul, Şanlıurfa, Kayseri, Edirne, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Kars, Erzurum, Kocaeli ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında bir askeri personelinin de bulunduğu M.K, S.T, T.Ö, K.D, F.A, S.Ç, A.C, , M.Ö, D.G, B.Ö, A.Ç, H.Ö. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
FetöGümüşhanePdy
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5