GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediyesince bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Gümüşhane Uluslararası Kuşburnu-Pestil-Kültür ve Turizm Festivali" başladı.

Festival kapsamında Gaziantep, Trabzon ve Gürcistan'dan gelen halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi. Halkoyunları gösterisinin ardından Gümüşhane Belediyesince yaptırılan, 25 metrekarelik alana sahip 7 metre yüksekliğindeki pestil ve kuşburnu anıtının açılışı gerçekleştirildi.

Anıt açılışının ardından Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, festival ateşini yakarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından katılımcılar, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası'nca hazırlatılan ve kentin marka ürünü olan 50 metre uzunluğundaki pestil ile yaklaşık bir kilometrelik festival yürüyüşü gerçekleştirdi.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl "23. Gümüşhane Uluslararası Kuşburnu-Pestil-Kültür ve Turizm Festivali"ni başlattıklarını söyledi.

Festivale kentin bütün unsurlarının katkı sunduğunu bildiren Memiş, festivalin 3 gün boyunca süreceğini ve pestil-köme ve kuşburnu gibi marka ürünlerin tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.

Memiş, bütün komşu illerdeki vatandaşları da festivale davet ederek şunları söyledi:

"Dünyanın en uzun pestili 50 metre uzunluğunda ve ay yıldız motifiyle festival programı kapsamında hazırlandı. Ben bu rekorlar kitabına girecek olan pestilin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 28 işletme ve yıllık 5 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en fazla, en kaliteli pestil ve kömesini üreten Gümüşhaneli üreticilere şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin en kaliteli pestil ve kömesi Gümüşhane'de üretilmektedir. Bu üretimlerimiz daha da artarak devam edecek."

-"Gümüşhane pestil-köme ile dünyaya nam salmıştır"

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de festival kapsamında kentin marka ürünleri olan pestil, kuşburnu ve köme ürünlerinin tanıtımı için hazırlanan anıtın açılışından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kentteki pestil ve köme üreticilerinin festivale sundukları katkıdan dolayı teşekkür eden Çimen, "Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası'nın hazırlattığı 50 metre uzunluğundaki dünyanın en uzun pestilini valimiz, milletvekillerimiz ve halkımızla beraber taşıdık. Bu herhalde rekor sayılacak seviyede bir gösteriydi. Gümüşhane pestil-köme ile dünyaya nam salmıştır. En iyi pestil-köme ve kuşburnu Gümüşhaneye aittir. Bunu bu vesile ile damgalamaya ve tüm dünyaya anlatmaya çalıştık." diye konuştu.

Pestil ve kuşburnu anıtının ise kentin ana ürünleri olan pestil, köme ve kuşburnu meyvesini simgelediğine işaret eden Çimen, anıtın pestil-köme sektörü için kayda değer bir anlam taşıyacağını ve reklam çalışmalarında önemli bir boşluğu dolduracağını ifade etti.



Yürüyüşün ardından Atatürk Caddesi'nde kurulan platformda Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Milletvekilleri Cihan Pektaş ve Hacı Osman Akgül vatandaşlara hitap etti, beraberindekilerle caddeye kurulan stantları gezdi.

Yerel sanatçıların katılımcılara müzik dinletisi sunduğu 3 gün sürecek festivalin ilk günü ses sanatçısı Koray Avcı konseriyle sona erdi.



