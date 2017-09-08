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Gümüşhane'de düğün dönüşü kaza: 1 ölü

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de düğünden dönen sürücü, otomobilinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.Ali Soydaş'ın (53) kullandığı 28 TK 722 plakalı otomobil, Türkmenler Mahallesi Kötüyanı mevkisinde yol kenarında park halinde...

Gümüşhane'de düğün dönüşü kaza: 1 ölü

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de düğünden dönen sürücü, otomobilinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ali Soydaş'ın (53) kullandığı 28 TK 722 plakalı otomobil, Türkmenler Mahallesi Kötüyanı mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan 59 FL 872 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yaklaşık 20 metrelik yükseklikten alt yola devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı.

112 Acil Servis ekibince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan Soydaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soydaş'ın, merkeze bağlı Tekke köyündeki yakınının düğününden döndüğü öğrenildi.

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