banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Bursa Demet
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti

Gümüşhane'de havalimanı inşaatı sürüyor

- Gümüşhane ve Bayburt illerine hizmet verecek yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı inşaatındaki dolgu çalışmaları kış mevsimine rağmen ara vermeden devam ediyor - Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek: - "Tamamlandığında bölgemize ve yakın coğrafyadaki her yere hizmet verebilecek kapasitede bir havalimanı olacak"

Gümüşhane'de havalimanı inşaatı sürüyor
banner17

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane ve Bayburt illerine hizmet verecek yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı inşaatında dolgu çalışmaları sürüyor.

İki kenti havalimanı ile buluşturacak Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Salyazı köyünde yapımı süren havalimanında pist ve altyapı çalışmaları kış mevsimine rağmen hız kesmeden devam ediyor.

Gümüşhane şehir merkezine 67, Bayburt'a ise 47 kilometre uzaklıkta bulunan ve yer tesliminin ardından 13 Mart'ta yapımına başlanan havalimanı projesinin 31 Mart 2020'de tamamlanması öngörülüyor.

Büyük uçakların rahatlıkla inebileceği, yan yollarla 60 metre genişliğinde, 3 kilometre uzunluğunda piste sahip olacak havalimanının bölgedeki turizm, ticaret, sanayi ve istihdamın gelişmesine de katkı sağlaması bekleniyor.

- "Devletimizin çok özellikli, önemli bir yatırımı"

Havalimanı inşaat alanında Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ile incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, havalimanı projesinin Gümüşhane ve Bayburt bölgesine hizmet verecek çok önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Taşbilek, havalimanının yılda yaklaşık 2 milyon yolcu kapasiteli olacağına dikkati çekerek, yatırımda emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyükleri ve yetkililere teşekkür etti.

Havalimanının bölgedeki bütün havalimanlarına alternatif olabilecek önemde olduğunun altını çizen Taşbilek, "Tamamlandığında bölgemize ve yakın coğrafyadaki her yere hizmet verebilecek kapasitede bir havalimanı olacak. Devletimizin önemli bir yatırımı. İnşallah en kısa zamanda tamamlanarak bölgemizin kalkınmasına da çok önemli katkılar sunacaktır." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane Valisi TaşbilekHavalimanıİnşaat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1