Gümüşhane'de kamyon devrildi: 1 ölü

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yamaçtan devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akçakale Köyü, Fındıklı Mahallesi'ndeki özel bir inşaat firmasında çalışan Ali Zengin (53) idaresindeki 34 TL 053 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün yaklaşık 50 metrelik yamaçtan yuvarlandı.
Olay yerilen çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, kamyondan savrulan sürücü Zengin'in olay yerinde öldüğünü belirledi.
Gümüşhane Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerince yamaçtan alınan Zengin'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna götürüldü.