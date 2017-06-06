Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi emekli aylığı
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Gümüşhane'de kamyon devrildi: 1 ölü

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yamaçtan devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akçakale Köyü, Fındıklı Mahallesi'ndeki özel bir inşaat firmasında çalışan Ali Zengin (53) idaresindeki...

Gümüşhane'de kamyon devrildi: 1 ölü

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yamaçtan devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akçakale Köyü, Fındıklı Mahallesi'ndeki özel bir inşaat firmasında çalışan Ali Zengin (53) idaresindeki 34 TL 053 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün yaklaşık 50 metrelik yamaçtan yuvarlandı.

Olay yerilen çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, kamyondan savrulan sürücü Zengin'in olay yerinde öldüğünü belirledi.

Gümüşhane Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerince yamaçtan alınan Zengin'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
1 ölüGümüşhaneKaza
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5