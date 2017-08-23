Gümüşhane'de maganda kurşunu: 1 ölü

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki düğünde havaya açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Şehit Hakan Mahallesi'nde, bir akrabasının düğününe katılan Necip Çetinkaya (64), havaya sıkılan merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Çetinkaya, yakınları tarafından kaldırıldığı Şiran Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından, Kelkit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
İlçeye bağlı İne Mahallesi'nin eski muhtarı olduğu öğrenilen Çetinkaya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.