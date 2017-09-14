Gümüşhane'de orman yangını

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de 1,5 dönüm alanda etkili olan orman yangınına müdahale ediliyor.

Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü Gobayde mevkisindeki ormanlık alanda öğlen sonrası henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine harekete geçen ekipler, zorlu arazi koşullarında arasöz ve araçların ulaşamadığı alandaki yangına müdahale etmeye çalışıyor.

Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 1,5 dönüm alana yayılan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Yangınla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Torul Kaymakamı Mustafa Karali, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi.

Yangına Torul Orman İşletme Müdürlüğü, Torul Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Özel İdare personelinin müdahale ettiğini bildiren Karali, "Yaklaşık 40 personelle yangına müdahale etmeye çalışıyoruz ama tabi havanın sıcak ve uzun zamandır kurak olması sebebiyle hem kazarak hem de bireysel müdahalelerle orman yangını engellenemiyor. Bölge taşlık ve sarı çam ormanı olduğu için hızlı bir şeklide de yayılma görüyoruz." dedi.

Orman Bölge Müdürlüğünden bir helikopter taleplerinin olduğunu ifade eden Karali, şöyle devam etti:

"Helikopterin yarın Torul'a ulaşabileceği bilgisini aldık. Bu anlamda biz bu zamana kadar gece boyunca yangınla mücadele etmeye çalışacağız ama bir yayılma durumunda da yarın öğlen gelecek helikopterle bu yangınla başa çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda kontrol altında değil, kuraklık ve rüzgar sebebiyle kontrol altına alamıyoruz ama arazide arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor. Jandarma bölgede. Ben de koordine etmek amacıyla birazdan bölgeye gideceğim. Bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

Karali, yangının yerleşim alanına sıçramasının şu an için söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Yangın rüzgarla çok hızlı yayılabilen bir afet. Bu anlamda yayılması da söz konusu olabilir. Bunun olmaması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Şu anda bir buçuk dönümlük bir alana yayılmış ve artmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



