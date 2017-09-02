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Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Oltan Bey Mahallesi Müze Sokak'ta Kurt ailesi, Köse ilçesinde yaşayan dedelerine kurban eti götürmek için evden çıktıkları sırada küçük çocukları...

Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Oltan Bey Mahallesi Müze Sokak'ta Kurt ailesi, Köse ilçesinde yaşayan dedelerine kurban eti götürmek için evden çıktıkları sırada küçük çocukları Ahmet Kayra Kurt (3), annesinden ayrılarak yolun karşısında bulunan ablası İrem Kurt'un (18) yanına geçmek istedi. Bu sırada Hülya K. (52) yönetimindeki 61 AE 594 plakalı otomobil Ahmet Kayra Kurt'a çarptı.

Ağır yaralanan Kurt, çevredekilerce olay yerinin yakınında bulunan Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuk burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Sürücü Hülya K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Gümüşhane Trafik Kazası
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