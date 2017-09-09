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Gümüşhane'de yol kapatma eylemi

- Çimento fabrikasının kontrolsüz çalışması sonucu tarım ürünlerinin zarar gördüğünü iddia eden bir grup eylem yaptı

Gümüşhane'de yol kapatma eylemi

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de bir grup vatandaş, çimento fabrikasının kontrolsüz çalıştığı ve tarım ürünlerinin zarar gördüğü iddiasıyla grup yolunu trafiğe kapattı.

Merkeze bağlı Arzularkabaköy beldesinde yaşayan bazı vatandaşlar, tepki gösterdikleri çimento fabrikası önünde toplanarak, Yağmurdere Vadisi grup yolunu kısa süreliğine ulaşıma kapattı.

Bunun üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cezayir Danışan, gruptakileri ikna ederek yolu trafiğe açtırdı.

Vatandaşların dağılmama ısrarının ardından fabrika önüne gelen TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, pazartesi günü sorunun çözümü için aralarında belde sakinlerinin de bulunduğu ilgililerle toplantı yapılacağını ve sorunun çözüleceğini söyledi.

Vatandaşlara hitap eden Akgül, "Sayın Valimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz, TBMM Çevre Komisyon Başkanımız Cihan Pektaş ve ilgili tüm taraflarla toplantı yapacağız. İlimizde olmaması gereken bir olumsuzluk burada var. Bunu gidermek, yetkililerle pazartesi günü görüşüp karara bağlamak ve takip etmek bizim görevimiz. Çözüm bulacağız. Şimdi bir aksiliğe mahal vermeden buradan ayrılmanızı rica ediyorum." dedi.

Vatandaşların ikna olmaması üzerine Hacı Osman Akgül, "Pazartesi günü buna çözüm bulmazsak, ben de gelir sizin eyleminize katılırım. Beraber eylem yaparız. Bizim için millet esastır. An itibarıyla amacınıza ulaştınız." diye konuştu.

Akgül'ün konuşmasının ardından gruptakiler dağıldı.

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