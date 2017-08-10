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Gümüşhane'deki deprem

-Vali Memiş: -"Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Hasara ilişkin de bir veri yok. Bize ulaşan herhangi bir müracaat yok"

Gümüşhane'deki deprem

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kelkit ilçesinde meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Vali Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar konu ile ilgili kendilerine ulaşan bir müracaatın bulunmadığını belirterek, "Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Hasara ilişkin de bir veri yok. Bize ulaşan herhangi bir müracaat yok. Hasarlı bina bilgisi de ulaşmadı. Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerimiz Kelkit ilçemizin Günbatur köyü civarlarında köylere bizzat giderek araştırma yapıyorlar." diye konuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kelkit'te saat 18.19'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedilmiş ve depremin yaklaşık 5,17 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DepremGümüşhaneGümüşhane Valisi Okay Memiş
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