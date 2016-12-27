Gümüşhane'den Haleplilere 2 tır un yardımı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, valilik ve belediyenin desteğiyle Sivil Toplum Platformunca yürütülen "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında temin edilen 50 ton un, 2 tırla Suriye'ye gönderildi.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, tırların uğurlanması amacıyla Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, organizasyonda emeğe geçenlere teşekkür etti.

Yapılan desteğin çok önemli olduğunu ifade eden Memiş, "Bizim gönül coğrafyamız sadece 81 vilayetle sınırlı değil. Gönül coğrafyamız Orta Asya'dan Balkanlara, Avrupa'nın içlerine, Orta Doğu'ya, Afrika'nın kuzeyine çok büyük bir coğrafya. Nerede huzursuzluk, nerede sıkıntı varsa biz özellikle son 14 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde oradayız." dedi.

Memiş, İHH ve diğer sivil toplum örgütleri önderliğinde Halep'e, Gümüşhane olarak destek verdiklerini belirterek, "Biz bu desteği il olarak yapıyoruz ancak devletimiz bunu daha büyük ölçekte yapıyor. Devletimiz, kurumları ve sivil toplum kuruluşları marifetiyle gönül coğrafyamızda herkesin imdadına yetişmekte." diye konuştu.

Yardımların takipçisi olacaklarını vurgulayan Vali Memiş, "Bu bağışların yerine sağ salim ulaşmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Ercan Çimen de Halep'te insanlık suçu işlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İslam coğrafyasında yaşanan kan ve gözyaşı var. Onun için biz burada rahat yaşayamaz ve uyuyamayız. Gümüşhaneliler olarak bizim de o çorbada bir tuzumuz olsun istedik ve böyle bir çalışma başlattık. Komşumuz açken biz karnımız tok yaşayamayız. Halep'te insanlık dramı var ama biz Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretlerinin torunları olarak buradan tuz, un, ekmek ne gerekirse göndermeye hazırız."

Sivil Toplum Platformu adına konuşan Yaşar Gül de kampanyanın öğrencisinden esnafına kadar her kesimden destek gördüğünü ifade etti. Gül, "Çocukların kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla üniversiteli öğrencilerimizin kışın soğuğuna aldırmadan yapmış oldukları katkılarıyla zaman zaman duygusal anlar yaşadık." dedi.

İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından yapılan duaların ardından, yardım malzemeleri taşıyan tırlar bölgeye uğurlandı.

Törene, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonunda, Feryal Bayrak adlı bir çocuk, Halep'tekilere yardım için kumbarasındaki tüm parayı Vali Memiş'e teslim etti.