GÜNCELLEME 1 - Fethiye'deki orman yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

İlçenin Yanıklar Mahallesi Karaot mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 105 yangın söndürme işçisi 14 arazöz, 10 yangın söndürme tankeri ve 3 ilk müdahale aracı ile müdahale etti. Söndürme çalışmalarına 6 helikopter ile 3 uçak da destek verdi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış nedeniyle ilgi araştırma başlatıldı.